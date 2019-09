' Inviatemi soldi per la birra' | la richiesta porta un milione in beneficenza

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un gesto nato come scherzo è divenuto una raccolta fondi che ha raggiunto ildi euro. È la storia di Carson King, 24enne spettatore di una partita di football. Il ragazzo ha scritto un cartello che ha mostrato in diretta tv, mentre si trovava sugli spalti per assistere alla partita tra Cyclones e Hawkeyes, le squadre di due università dell'Iowa. Il ragazzo aveva scritto la frase "Busch Light Supply Needs Reflenished" (cioè, "serve un rifornimento di Busch Light"). Il gesto non è caduto nel vuoto. Raccolti fondi per la: un gesto dal risultato spettacolare La storia che è accaduta a Carson King, un 24enne americano, ha dell'incredibile. Il ragazzo durante una partita di football ha scritto un cartello con il quale chiedeva ai telespettatori da casa di inviargli del denaro per acquistare una cassa di. Il gesto, nato con l'intenzione di essere un gioco, è divenuto una ...

