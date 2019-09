Inter-Milan | San Siro non va bene Ecco i progetti del nuovo stadio

Stadio San Siro - Milan e Inter sulla stessa lunghezza d’onda : le indicazioni di Scaroni e Antonello : “Amiamo tanto lo Stadio San Siro, ma ormai ha fatto il suo tempo. Il Meazza così com’è, non è più lo Stadio per due squadre che hanno l’ambizione di giocare come primi attori nel calcio europeo e mondiale”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Milan Paolo Scaroni alla presentazione dei progetti dello Stadio San Siro al Politecnico di Milano sullo Stadio del futuro per le due squadre. “Se ...

Nuovo stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...

Calcio - Milan e Inter presentano i progetti per il nuovo stadio e l’area di San Siro : segui la diretta : A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano presentano i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro. segui la diretta L'articolo Calcio, Milan e Inter presentano i progetti per il nuovo stadio e l’area di San Siro: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guardian : l’Inter (imperfetta) conferma il buon inizio. Il Milan ha più domande che risposte : Sul Guardian, Nicky Bandini scrive dell’Inter di Antonio Conte e del momento nettamente migliore che vive la squadra nerazzurra rispetto al Milan di Giampaolo. Martedì sera, dopo il pareggio contro lo Slavia, Conte non è tornato a casa. Era troppo arrabbiato, scrive Bandini. E’ andato direttamente da San Siro al campo di allenamento dell’Inter. “L’unico modo per superare le sue frustrazioni era lavorare”. ...

Inter-Milan calcio femminile : programma - orario - tv e streaming del derby : Il campionato di calcio femminile di Serie A si prende una pausa e riprenderà nel secondo weekend di ottobre (12-13 ottobre). Per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di preparare al meglio gli impegni per le qualificazioni agli Europei 2021, il torneo si ferma. Andrà in scena il terzo turno e il focus di giornata sarà tra Inter e Milan, sfida di cartello tra le due compagini meneghine. Un match decisamente interessante tra la ...

Populous svela il progetto per lo stadio di Inter e Milan : I due progetti rimasti in corsa per il nuovo stadio a San Siro saranno svelati ufficialmente giovedì 26 settembre al Politecnico di Milano-Bovisa, come reso noto da Inter e Milan, ma intanto Populous ha pubblicato il primo video del suo design per il nuovo impianto. Lo studio americano, che presenta un portfolio di 1.325 stadi […] L'articolo Populous svela il progetto per lo stadio di Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Calciomercato - novità su Mandzukic : occhio a Rakitic e alle manovre di Milan e Inter : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia ...