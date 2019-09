Inter batte Lazio a punteggio pieno | Napoli ko contro il Cagliari

L’Inter batte anche la Lazio e continua la sua corsa a punteggio pieno : Quinto successo consecutivo. I nerazzurri soffrono per un’ora, ma risolve D’Ambrosio: Conte alla miglior partenza della carriera

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista dell’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...

Non convince la batteria Huawei P20 Lite dopo l’ultima patch estiva - ma prospettive Interessanti : Stiamo vivendo un periodo ricco di novità per quanto riguarda uno smartphone diventato assai popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device qualche settimana fa ha ricevuto una nuova patch, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale sulle nostre pagine, ma ora tocca analizzare anche gli effetti del firmware che in teoria avrebbe dovuto assicurare una maggiore stabilità al dispositivo. Proviamo in sostanza ad ...

Milan-Inter - Salvini alza la voce : “vietato abbattere San Siro” : “Stasera andrò allo stadio e porto allo stadio mio figlio come promesso. Ritengo che abbattere San Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione. San Siro è il calcio nel mondo, va bene il business però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, sul futuro dello stadio di San Siro. “Con Scaroni ci siamo ...

Batterio New Delhi - muore a 66 anni dopo Intervento chirurgico : in Toscana 36 decessi sospetti : Secondo il dato settimanale dell'Agenzia regionale di sanità è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l'infezione. "Sappiamo che i decessi sono all'incirca nella misura del 40%", pari a 36 casi con sepsi. E intanto arriva la notizia di un altro caso di morte sospetta per Ndm di un paziente di 66 anni all'ospedale 'Versilia’ di Lido di Camaiore (Lucca).Continua a leggere

Champions League - i risultati di martedì 17 settembre. Vince il Napoli - pareggiano Inter e Barcellona - Valencia batte Chelsea : Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia ...

Rete di Sensi - Inter batte 1-0 Udinese e resta imbattuta ULTIMA ORA : Termina 1-0 tra Inter e Udinese in occasione dell'anticipo della terza giornata di Serie A a San Siro. Decide una Rete di Sensi nel primo tempo

Dopo 18 anni - ripartiamo dall'Europa per combattere il terrorismo Internazionale : Otto anni son passati da quel catastrofico evento che ha cambiato le vite di tutti noi. Avevo appena compiuto 16 anni quando il tutto accadde. Ricordo nitidamente l’accaduto come fosse ieri.Le torri gemelle su tutti i canali radio e tv. Quei fumi, quelle voci strazianti, quei commenti incerti. E noi che, caduta la penna sul quaderno dei compiti per casa, assistevamo inermi e attoniti a quelle immagini che scorrevano davanti ai ...

L’Inter batte il Cagliari : Cagliari, 1 set. (AdnKronos) – L’Inter di Antonio Conte vince anche con il Cagliari 2-1 e sale a sei punti in classifica, restando agganciata alla Juventus e il Torino e candidandosi a vera anti-Juve per il proseguio del campionato. Il successo esterno dei nerazzurri in trasferta a Cagliari è stato però più complicato del previsto. L’Inter si è imposta 2-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 27′ del primo tempo ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato l’Interno. Sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

Allerta negli Stati Uniti per il batterio della peste : chiuse Intere zone per la decontaminazione : In Colorado è Allerta per la presenza di colonie di cani della prateria infettati con il batterio della peste. Al momento non sono Stati registrati casi umani, come riporta un comunicato delle autorità sanitarie locali, ma alcune zone della periferia di Denver sono state chiuse per essere decontaminate. Il batterio Yersinia Pestis, responsabile della peste, negli Usa è responsabile di una decina di casi l’anno nell’uomo, che di ...