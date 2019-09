Infortunio Messi | gli aggiornamenti in vista dell’Inter

Barcellona - esami strumentali per Messi dopo l’Infortunio : le sue condizioni e i tempi di recupero : Il giocatore argentino ha riportato un problema muscolare che potrebbe metterlo fuori causa per il match di Champions con l’Inter Lionel Messi rischia di saltare il match di Champions League contro l’Inter, il giocatore del Barcellona infatti ha riportato un problema muscolare nel match con il Villarreal valutato nella giornata di oggi dai medici blaugrana. AFP/LaPresse Questa la nota medica pubblicata sul sito del club ...

Infortunio Messi - potrebbe non recuperare per il match di Champions League contro l'Inter : Nel turno infrasettimanale della Liga spagnola, il Barcellona vince 2 a 1 al Camp Nou contro il Villarreal. Dopo un inizio brillante, grazie ai due gol di Griezmann e di Arthur, la squadra catalana subisce il ritorno degli ospiti con un gol di Cazorla che beffa con un tiro da fuori area il non impeccabile portiere tedesco ter Stegen. La partita, però, passerà alla cronaca per il ritorno in campo da titolare da Messi ma, allo stesso tempo, per ...

Infortunio Messi - la Pulce si ferma ancora : problema muscolare contro il Villareal - le ultime : Infortunio Messi – Il Barcellona vince, ma perde Messi. Battuto 2-1 il Villareal con i gol di Arthur e Griezmann, nota negativa il nuovo stop della “Pulga”. Dopo aver avvertito un nuovo fastidio muscolare nella parte interna della coscia sinistra ha lasciato il campo a Dembélé ad inizio ripresa. Messi si è infortunato verso la mezz’ora della prima frazione, ma ha continuato a giocare fino al 45′. ...

Messi - novità sull’Infortunio dell’argentino : aumentano le speranze di vederlo in Champions : Leo Messi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lo scrive sul proprio profilo Twitter il Barcellona facendo intendere un possibile utilizzo dell’attaccante argentino in vista del debutto dei club catalano in Champions League contro il Borussia Dortmund. Messi è reduce da un infortunio al soleo della gamba destra. Nel post su Twitter il Barcellona comunica che anche Dembélé, alle prese con un infortunio al bicipite femorale, si è ...

Infortunio Messi - incubo per la pulce : ricaduta - un altro mese out : Infortunio Messi, non finisce più il calvario per l’asso del Barcellona, già costretto all’assenza coi blaugrana ad inizio campionato. Secondo l’emittente Radio Catalunya 1, l’argentino ha avuto una ricaduta mentre cercava di recuperare dall’Infortunio al soleo. Tempi di recupero allungati, molto probabilmente ‘la pulce’ dovrà stare fuori un altro mese, saltando quindi i primi due impegni della ...

Infortunio Messi - gli aggiornamenti sulle condizioni della “Pulga” in vista del Betis Siviglia : Leo Messi non ha preso parte all’allenamento di rifinitura del Barcellona in vista della gara di Liga in programma domani, alle 21, in casa, contro il Betis Siviglia. L’argentino aveva subito un Infortunio al soleo della gamba destra a inizio agosto, prima dei test in Usa contro il Napoli. Due giorni fa era rientrato in gruppo ma adesso sta seguendo un lavoro differenziato. A questo punto appare improbabile la sua presenza ...

Infortunio Messi - gli aggiornamenti sulle condizioni della “Pulga in vista del Betis Siviglia : Leo Messi non ha preso parte all’allenamento di rifinitura del Barcellona in vista della gara di Liga in programma domani, alle 21, in casa, contro il Betis Siviglia. L’argentino aveva subito un Infortunio al soleo della gamba destra a inizio agosto, prima dei test in Usa contro il Napoli. Due giorni fa era rientrato in gruppo ma adesso sta seguendo un lavoro differenziato. A questo punto appare improbabile la sua presenza ...

Barcellona - gli aggiornamenti sull’Infortunio di Messi : attacco decimato per la gara con il Betis : Rientro lampo per Lionel Messi, tornato ad allenarsi con il resto dei compagni dopo l’infortunio rimediato al polpaccio a inizio agosto. La stella del Barcellona ha svolto un lavoro personalizzato in mattinata per poi aggregarsi al gruppo al pomeriggio: aumentano così le speranze che possa scendere in campo per il match di campionato di domenica contro il Betis Siviglia. I catalani devono far fronte già all’assenza di Luis ...

Infortunio Lozano - il messicano costretto ad uscire al 50' : Napoli preoccupato : Guai in vista per il Psv Eindhoven e di rimbalzo anche per il Napoli. Il messicano Hirving Lozano si è infortunato durante il match contro il Den Haag ed è stato costretto ad abbandonare il campo al 50′. Toccato duro nella prima frazione, Lozano ha provato a rimanere in campo ma ha dovuto arrendersi, lasciando il posto a Gakpo. Infortunio che potrebbe non essere grave, ma Napoli e Psv attendono gli esami strumentali. I partenopei ...

Infortunio Messi - il messaggio sui social del calciatore del Barcellona è preoccupante : “Volevo iniziare e sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'”. E’ il messaggio, via Instagram, di Leo Messi, l’argentino ha dovuto fare i conti con un Infortunio che lo costringerà a rimanere fermo per un pò di tempo, salterà sicuramente la tournée con i blaugrana negli Stati Uniti. “Ringrazio tutti per i messaggi e gli attestati di affetto”, ha ...

Infortunio per Messi : salterà le amichevoli contro il Napoli : Leo Messi si infortuna in allenamento: salterà le sfide con il Napoli L’argentino, appena tornato dalle vacanze, si è dovuto fermare in allenamento per un Infortunio al polpaccio destro. Sono ancora incerti i tempi di recupero, ma di certo il campione argentino salterà la tournèe negli USA. La società lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social del club: “Leo Messi, rientrato dopo le vacanze estive, ha ...

Infortunio Messi - è allarme Barcellona : le ultime sulle condizioni dell’argentino : Infortunio Messi – Preoccupazione per le condizioni dell’attaccante del Barcellona Leo Messi, il fuoriclasse ha accusato un problema al polpaccio in allenamento e non prenderà parte al tour dei blaugrana negli Stati Uniti. Come riportato direttamente dal Barcellona gli esami medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro, ancora incerti i tempi di recupero. Messi non è sceso in campo al Camp ...