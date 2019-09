Influenza | le buone abitudini | l’igiene prima di tutto

Fonte : dilei

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il vaccino è in testa alle modalità di prevenzione dell’, ma non è ovviamente l’unica modalità di prevenzione che abbiamo a disposizione. Anche se a volte ce ne dimentichiamo, infatti, ci sono semplici regole di igiene che dovrebbero accompagnarcil’anno ma che diventano particolarmente significative quando i virusli sono in circolazione. Sicuramente questo “nemico” sa passare con grande facilità da una persona all’altra: basta un respiro, un colpo di tosse o più semplicemente una chiacchierata a quattr’occhi per trasmettere l’infezione. Per proteggersi e proteggere gli altri dal contagio, come lavarsi bene le mani, mettere le mani davanti alla bocca e al naso quando si tossisce o si starnutisce e rimanere a riposo quando si è ammalati per evitare di contagiare gli altri. Per il resto, attenzione agli sbalzi di ...

autonomia_op : @evogliamocelo @mpiacenonaver1 credo sia geniale e mi sembra sia già obbligatorio in alcuni stati, comunque questi… -