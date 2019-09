Improvviso boato nei cieli | paura tra Venezia e Treviso | forse boom sonico

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) Tantissime le segnalazioni sui social da parte dei residenti che hanno udito benissimo il fragore e si sono allarmate temendo fosse accaduto qualcosa di brutto come una esplosione. In realtà non si registrano conseguenze di alcun tipo: molto probabilmente si tratta di una caccia militare che ha superato la barriera del suono.

