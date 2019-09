Il podcast «Chiudi gli occhi | torna bambino» nell’infanzia di Raoul Bova | «E mio padre

Il podcast «Chiudi gli occhi - torna bambino» nell’infanzia di Lorella Cuccarini : «Voce di madre» : Ascolta la puntata nel player qui sotto Non è il caso, di giudicarci senza tempo. Che il tempo è un bastardo, siamo d’accordo? Ci fa svegliare ogni mattina, vivere ogni giorno e addormentare ogni sera abituandoci alla durata. La sua, la nostra. Come fosse interminabile, come non finisse mai, e non fosse invece quel che è: un orologio che a un certo punto che non sappiamo, di colpo o dandoci avvisaglie, si fermerà. Spariremo. E non c’è niente ...