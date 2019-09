Il murale omaggio a Ayrton Senna | l' opera di Kobra all' autodromo di Imola

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lo street artist brasiliano Eduardoha completato ils dedicato adsulla facciata del Maicc, il Museo MultimedialediChecco Costa. L’artista, famoso per le sue opere che animano paesaggi urbani in tutto il mondo e il suo attivismo su temi come la guerra e il cambiamento climatico, era stato invitato dal festival di rigenerazione urbana ‘RestArt’. L’- la terza dedicata daal pilota brasiliano - rappresentamentre guarda la pista con le dita puntate verso l’alto, ringraziando Dio. “è stato un esempio di applicazione, duro lavoro e fede in Dio”, spiega lo street artist: ”È un simbolo brasiliano, di cui siamo molto orgogliosi e che ci serve da ispirazione”. In un dettaglio del casco è presente anche una bandiera austriaca, una Roland ...

