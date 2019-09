Il Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 Settembre 2019

Miley Cyrus ha un Messaggio da darti sull’importanza di ascoltare i grandi classici della musica rock : Ascolta le sue parole! The post Miley Cyrus ha un messaggio da darti sull’importanza di ascoltare i grandi classici della musica rock appeared first on News Mtv Italia.

Silvio Berlusconi Messaggio a Matteo Salvini : "L'Opa della Lega è fallita - noi siamo sani e integri" : "La vera Forza Italia siamo noi, siete voi, sono le migliaia di dirigenti e amministratori locali che si impegnano ogni giorno con lealtà. Forza Italia è compatta e unita, non c'è nessuno tra noi che mette in discussione il nostro compito storico. Forza Italia è il centrodestra, non solo perché lo a

Zingaretti : “Renzi? Mi ha avvisato della scissione con un Messaggio whatsapp” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: "Renzi e Salvini sono persone con idee diverse cui conviene litigare per far parlare di sé. Ma la grande forza dell'alternativa si chiama Pd che è l'unica vera forza nazionale che intercetta cambiamento e giustizia sociale".Continua a leggere

Emma Marrone - il Messaggio della cantante dopo l’annuncio dello stop : “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”. Così, Emma Marrone ha annunciato su Instagram lo stop a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi fermare per prendersi ...

Franceschini - il Messaggio nella chat dei deputati Pd prima della scissione di Renzi : "Ricordatevelo bene" : "Dario Franceschini mi ha scritto: ora non ti considererà più nessuno. Mi piace da impazzire quando mi danno per morto". Matteo Renzi, nell'intervista a Repubblica in cui annuncia la scissione dal Pd, si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei capi-corrente che in questi anni al vert

Nadia Toffa - a un mese dalla morte il Messaggio straziante della mamma. “Vi prego” : È passato un mese dalla scomparsa di Nadia Toffa. Le immagini della battaglia della Iena contro il cancro scorrono lente. Un sorriso sempre acceso su un viso provato di più giorno dopo giorno. Un sorriso che però Nadia Toffa ha lasciato in eredità. Restano infatti indimenticabili le battaglie da lei tenacemente portate avanti, ancora di più il coraggio e la voglia di vivere che l’hanno sempre contraddistinta. A un mese di distanza dalla sua ...

Il commuovente Messaggio della Ministra : “Io ho perso amiche di 17 - 18 anni che sono morte…” : Non è una donna semplice la nuovissima Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova che si apre totalmente in una bellissima intervista a Repubblica. “A chi pensavo mentre giuravo da ministro? Non voglio commuovermi! Io ho perso amiche di 17, 18 anni che sono morte negli incidenti dei pulmini dei caporali, nei campi. Non hanno avuto le opportunità che ho avuto io – ha aggiunto – Le mie amiche non è solo che non hanno potuto studiare, ma non hanno ...

Per Repubblica il Messaggio della Curva Nord era : non siamo noi razzisti - sei tu che sei nero : Sembra uno scherzo e invece non lo è, la lettera della Curva Nord dell’Inter a Romelu Lukaku che si è permesso di accusare i cori razzisti he gli sono arrivati dalla Curva del Cagliari, chiedendo delle punizioni esemplari per abbattere il problema. Su Repubblica Paolo Berizzi ha commentato incredulo che si possa arrivare a tale ignoranza nei confronti di un proprio giocatore che invece si dovrebbe proteggere Un capolavoro di ignoranza. Un ...

Belen e De Martino - Castrocaro delude : il Messaggio della Rodriguez : Belen e De Martino non passano a pieni voti la prova del Festival di Castrocaro, ma la showgirl argentina non molla e sorprende il marito con un messaggio su Instagram. Lo show in onda in prima serata sulla Rai avrebbe dovuto consacrare Belen e Stefano come coppia di conduttori, traghettandoli direttamente verso il DopoFestival. In realtà le cose non sono andare come avevano sperato il ballerino e la showgirl. Gli ascolti infatti sono stati ...

Arrestato il fratello di Simone Biles - il Messaggio della campionessa statunitense è straziante : “il mio cuore sanguina” : Le prime parole di Simone Biles dopo l’arresto del fratello per omicidio: lo straziante commento della campionessa statunitense di ginnastica Simone Biles non nasconde tutto il suo dolore per la tragedia che ha colpito la sua famiglia e tante altre. Qualche giorno fa è stato annunciato l’arresto del fratello maggiore della campionessa statunitense di ginnastica: Tevin Bilen-Thomas si trova in carcere perchè accusato di ...

Malattia Mihajlovic - il Messaggio da brividi della moglie del tecnico : Malattia Mihajlovic – Il tecnico Sinisa Mihajlovic si è presentato clamorosamente in panchina per la gara di campionato del Bologna sul campo del Verona, 1-1 il risultato finale, il tecnico sta lottando contro la leucemia. Nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Arianna Rapaccioni, consorte dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, ha scritto su Instagram, ...

Belen non bada alle critiche : il Messaggio dopo La notte della taranta : Belen Rodriguez snobba le critiche sulla conduzione de La notte della taranta e scrive un bellissimo messaggio Ieri sera su Rai 2, è andato in onda un evento molto speciale che celebra l’antica tradizione salentina con le sue inconfondibili musiche. Al timone della trasmissione c’erano Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oltre al giornalista Gino […] L'articolo Belen non bada alle critiche: il messaggio dopo La notte della ...

Sam Smith ha mandato un forte Messaggio - aprendosi su “l’anno più difficile” della sua vita : "Io sono abbastanza" The post Sam Smith ha mandato un forte messaggio, aprendosi su “l’anno più difficile” della sua vita appeared first on News Mtv Italia.

Bologna - le parole di De Leo alla vigilia della gara con il Pisa. Messaggio di Dzemaili a Mihajlovic : “Per quanto riguarda l’impostazione del lavoro siamo quotidianamente in contatto con mister Mihajlovic, segue tutti gli allenamenti in diretta e ci fornisce indicazioni in tempo reale. E ci tengo a sottolineare che c’è stata grande disponibilità da parte della squadra: non era facile reagire alla notizia del mister, ma stiamo ritrovando la nostra identità e chiunque arriverà si inserirà in una mentalità ben ...