Il Jova Beach Party si è concluso E c’è chi ha fatto i conti | ecco quanto è costato e

100.000 fan e tanti ospiti con Jovanotti a Linate per l’ultima festa del Jova Beach Party : In 100.000 hanno festeggiato con Jovanotti all'aeroporto di Milano Linate. L'artista ha chiuso il suo Jova Beach Party con una tappa speciale nell'aeroporto milanese chiuso attualmente per lavori e sul prato ha accolto 100.000 fan provenienti da ogni angolo della penisola. Una grande festa, un Party che dalle spiagge si sposta in città per l'ultimo giorno d'estate. Susanna e Andrea si sono detti "Sì" davanti a Lorenzo che anche a Linate ha ...

Jova Beach Party Linate - sul palco Lorenzo mantiene la promessa fatta il 17 agosto a Vasto : promessa mantenuta. Jovanotti si trasforma da perfomer in “sacerdote” d’amore e sposa, nella sua ultima tappa del Jova Beach Party a Linate, due suoi grandi fan, Susanna e Andrea. Era un impegno preso dal cantautore toscano: il matrimonio era in programma per la tappa abruzzese di Vasto, città dei due sposi, il 17 agosto. Tappa annullata poi all’ultimo momento. Così il cantante ha rinvitato la coppia sul palco di Linate ...

Jova Beach Party - WWF : “Piantati 500 mila semi di sostenibilità” [GALLERY] : Per il WWF Jova Beach Party ha rappresentato un momento di grande impegno nel quale l’associazione ha svolto un ruolo di analisi, di indirizzo, di individuazione delle soluzioni oltre che di garanzia e controllo. È stata una grande occasione di comunicazione e sensibilizzazione per avvicinare le persone alle grandi questioni ambientali e in particolare alla necessità di affrontare l’emergenza dell’inquinamento da plastica che sta invadendo i ...

Jovanotti a Linate - il Jova Beach Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biglietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...