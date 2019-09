Il ghiacciaio fa paura | radar contro il crollo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lucia Galli Sos per l'inesorabile scivolamento a valle lanciato dagli esperti di «Montagna sicura» Le nubi si sono abbassate e ora si spera nella neve. Che cada, benedetta, e incolli quei pinnacoli di ghiaccio scricchiolante alla roccia. Per sempre o ancora per un po'. È sospeso ildi Planpincieux, così come lo è la sorte della val Ferret di Courmayeur. Da oggi arriverà anche unpredisposto dalla Regione a monitorare anche di notte l'inesorabile scivolamento a valle dei 250mila metri cubi di ghiaccio che, nelle scorse settimane, hanno impennato la corsa, al ritmo di 50 cm al dì, facendo allarmare gli esperti della fondazione «Montagna sicura», portando così alla chiusura della strada che da La Palud sale verso Planpincieux e, di fatto, tranciando di netto l'accesso alla val Ferret. Il pericolo, infatti, incombe, non direttamente su uomini e case, ma sul ...

