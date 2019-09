Il Ghiacciaio di Courmayeur sarà monitorato 24 ore su 24 con un radar

Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) Da oggi ildel Planpincieuxanche con un, che controllerà i movimenti della massa di ghiaccio 24 ore su 24 ed in qualsiasi condizione atmosferica. In questo momento i tecnici della regione stanno montando ilinterferometrico. Fino ad oggi ilera sorvegliato con fotocamere che fornivano una sequenza di immagini. Il sistema però non funzionava in caso di nebbia, di scarsa visibilità o di notte. "L' attenzione su questo" ha spiegato il glaciologo Fabrizio Troilo "è attiva fin dal 2012. In questi ultimi tempi è aumentata notevolmente la velocità di spostamento e la dinamica del collasso è legata in gran parte alla quantit di acqua che si trova alla base del". Oggi nella zona il cielo è nuvoloso e la temperatura si è abbassata. Condizione questa che se dovesse ...

