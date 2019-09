Il Gallo Belotti becca due volte | Milan ribaltato a Torino | Giampaolo sempre più giù

Il Gallo Belotti canta sempre due volte - l’Italia fa 5 su 5 in Armenia : ma non è tutto oro quel che luccica… : Gli azzurri superano in trasferta l’Armenia soffrendo più del dovuto, prima di chiudere i conti nel finale con Pellegrini e Belotti Soffre l’Italia ma vince la quinta partita su cinque gare in queste qualificazioni ad Euro 2020, superando a domicilio l’Armenia con un 3-1 che non riflette per niente l’andamento dell’incontro. Soffrono infatti più del dovuto gli azzurri per avere ragione di Mkhitaryan e ...