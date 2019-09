Il culo di Sarri e il libro della sessuologa Roberta Rossi

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 5° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 La botta è pesante. Ora occorre equilibrio da parte di tutti. Dei tifosi innanzi tutto. Gli entusiasmi, forse eccessivi, dopo il trionfo Champions, non facciano seguito alle critiche anch’esse eccessive dopo la delusione di questa notte incredibile. Equilibrio dunque. E obbiettività. Proviamoci. Il cattivo. L’approccio. Il solito primo tempo regalato agli avversari. Il segnale che Re Carlo non sia un motivatore. Non trasmette alla squadra la rabbia, la ferocia, di chiudere subito. Costretti anche da Maran a giocare così, certo. L’Imperatore nero è nervoso. Deve ricordarsi che lui è il nostro Condottiero. Il centrocampo a quattro. Il Pibe di Fratta lo soffre. E lo soffre anche il messicano. Intanto Re Carlo non vuole e non può schierare tre centrocampisti perché in quel caso avrebbe bisogno del regista. Che non ha. Che ...

