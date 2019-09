Icons | il progetto che fonde arte | moda e tecnologia immersiva

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Inaugura a Milano il 26 settembre Shine, sotto la superficie, una mostra dicontemporanea che racconta la vita e il lavoro della scultrice Giovanna Lysy, e sarà visitabile al Salotto di Milano in corso Venezia 7 fino al 24 ottobre. Curata da Federica Borghi, la mostra però non è la solita iniziativa dicontemporanea: rappresenta infatti il primo della serie dei cataloghi multimediali, realtà fondata e diretta dalla stessa Borghi, che si pone come un innovativo ideatore e divulgatore culturale che opera tra, costume e design sviluppando nuove esperienze e nuove forme di narrazione aumentata dalla. Proprio Shine, infatti, si potrà fruire digitalmente tramite un percorso virtuale realizzato da Carraro Lab, realtà all’avanguardia in Italia per la produzione di progetti culturali in Vr. L’associazione di questaal lavoro della ...

