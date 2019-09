I Fatti Vostri | Magalli e Roberta Morise perdono un’ora di diretta

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 26 settembre 2019) Giancarloin ritardo: posticipata lade IEnnesimo cambio di palinsesto oggi, giovedì 26 settembre 2019, per la seconda rete della Tv di Stato: dopo le varie modifiche apportate agli orari dei programmi pomeridiani, ma anche mattutini, avvenute la settimana scorsa, come appena detto oggi è previsto un altro cambiamento riguardante l’orario di partenza de I, quest’anno condotto dall’ormai storico padrone di casa Giancarloaffiancato dalla riconfermatae dal nuovo arrivato Graziano Galatone, sempre con la partecipazione di Umberto Broccoli, Paolo Fox e del Maestro Demo Morselli. La modifica, in realtà, è prevista solo per oggi, poiché in mattinata Rai2 trasmetterà la sfida di rugby Italia – Canada (seconda giornata), per la coppa del mondo, che verrà mandata in onda da Fukuoka in ...

indiavolati : @ilovemyidolsx Comunque la dovete smettere di sbattere in piazza i vostri fatti personali. Queste sono robe private… - MatteDj23 : RT @Mariagr89063037: @MatteDj23 Che coraggio, il migliore in campo questa sera è stato il portiere, una gran brutta partita e parlate di c… - Mariagr89063037 : @MatteDj23 Che coraggio, il migliore in campo questa sera è stato il portiere, una gran brutta partita e parlate d… -