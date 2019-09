«Hustlers» | traduzione | trailer | uscita | cast e tutto quello che sappiamo

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo il lupo, a Wall Street arrivano le ragazze, quelle di, guidate da Jennifer Lopez. Ebbene sì, dopo mesi di piccole anticipazioni, cominciate proprio dall'attrice, che ha condiviso spesso la sua trasformazione fisica per intrepretare la protagonista, finalmente si avvicina l'del film che è stato presentato perfino al Toronto Film Festival. «», il film: titolo eitaliana Per noi ormai rimarrà il nome originale, cioè, che suggerisce direttamente di cosa si tratti, cioè delle truffatrici. Tuttavia, in Italia il titolo del film sarà Le ragazze di Wall Street – Business is Business. Un'altra importante differenza è la distribuzione: mentre negli Stati Uniti è uscito il 13 settembre, approderà nelle sale italialiane il prossimo 7 novembre. «», il...