«Hustlers» | chi è la spogliarellista che ha ispirato il personaggio di Jennifer Lopez e

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019)potrebbe vincere il suo primo Oscar per, un film in cui interpreta unache, per sopravvivere alla crisi economica, decide di coinvolgere le sue colleghe in un piano per frodare i loro clienti. Si tratta di fiction, ma dietro aldici sarebbe una vera(Samantha Barbash, ndr) che sostiene che la cantante "Sostanzialmente ha rubato la mia storia" . Concetto a cui ha aggiunto: "Non rinuncerei mai ai miei diritti... Non rinuncerei certo ai miei diritti televisivi e cinematografici per delle briciole. J.Lo queste cose non si cedono gratis. Perché mai dovrei farlo? Sono una donna d'affari". Infine sempre secondo l'interessatanon l'avrebbe contattata o avvicinata in alcun modo e nel film avrebbe "diffamato" il suo. In seguito la Barbash e il suo team ...