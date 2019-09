Huawei Mate 30 Pro è il nuovo re della fotografia secondo DxOMark

Partita la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 il 26 settembre : da dove e con cosa si parte : Oggi 26 settembre parte la distribuzione dell'aggiornamento EMUI 10 sui Huawei Mate 20. Il grande passo è stato preannunciato, nei giorni scorsi, dal via alle iscrizioni al programma sperimentale. Ora, come conseguenza, la relativa OTA del pacchetto è stata resa disponibile per chi ha deciso di partecipare alla fase di test. Da dove si parte con la distribuzione della EMUI 10 sui Huawei Mate 20? C'era da aspettarselo, il primo rilascio è ...

Huawei Mate 30 Pro : ecco come funziona lo slow motion a 7680 fps : Una delle funzionalità più interessanti del nuovo Huawei Mate 30 Pro è la capacità di registrare video in slow motion all’impressionante frequenza di 7680 fotogrammi al secondo, quando i più accreditati rivali si fermano ben lontani a un seppur onorevole valore di 960 fps. Una capacità otto volte superiore. come funziona questa tecnologia? A spiegarlo […] L'articolo Huawei Mate 30 Pro: ecco come funziona lo slow motion a 7680 fps proviene ...

Installazione servizi Google facile sul Huawei Mate 30 Pro : nessun blocco particolare : Il fatto che sul Huawei Mate 30 Pro, così come sul Mate 30, non siano stati inseriti di default i servizi di Google ha gettato un po' di sconforto sugli utenti che erano intenzionati ad acquistarlo. Il fastidio percepito è più che naturale, soprattutto per un mercato che è solito poggiare la propria esperienza sulle applicazioni del colosso di Mountain View. Il ban USA dello scorso maggio è alla base di questa situazione: qualora le cose ...

Google potrebbe aver reso semplice l’installazione delle sue app su Huawei Mate 30 Pro : Pare che il team di Google non abbia fatto nulla per mettere in difficoltà gli utenti che vogliono installare le Google Apps su Huawei Mate 30 L'articolo Google potrebbe aver reso semplice l’installazione delle sue app su Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Possibile installare le Google Apps sui Huawei Mate 30 : la procedura completa : Ormai è risaputo che i Huawei Mate 30, così come tutti gli altri smartphone del produttore cinese che verranno (a meno che la situazione del ban USA non venga in qualche modo risolta, cosa che non escludiamo), non presentino di default i servizi di Google per la mancata concessione della licenza del sistema operativo Android. La questione andrà di certo a penalizzare la nuova linea, soprattutto in Europa, dove gli utenti sono più che abituati ...

Ecco come disabilitare la visualizzazione dei contenuti sui bordi dello schermo di Huawei Mate 30 Pro : Il team di Huawei ha studiato un semplice modo per disabilitare la visualizzazione dei contenuti sui bordi dello schermo di Huawei Mate 30 Pro L'articolo Ecco come disabilitare la visualizzazione dei contenuti sui bordi dello schermo di Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro può riabbracciare i servizi Google in modo molto semplice : ecco come fare : ecco come installare le app e i servizi Google sul nuovo Huawei Mate 30 Pro: la procedura è molto semplice e può essere eseguita da quasi tutti gli utenti. L'articolo Huawei Mate 30 Pro può riabbracciare i servizi Google in modo molto semplice: ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 attivare antivirus sullo smartphone : Navigare su internet con Huawei Mate 30 Pro è sicura in quanto Huawei ha dotato il suo dispositivo di uno scanner virus che permette di individuare e pulire lo smartphone da eventuali virus.

Huawei Mate 30 Pro Come impostare ora di accensione spegnimento automatico : Una delle funzioni più interessanti dello smartphone Android Huawei è la possibilità di accendere e spegnere il telefono automaticamente semplicemente utilizzando le funzioni presenti nella EMUI 10 Huawei Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro significato simboli e icone sullo schermo : I simboli sullo schermo Huawei Mate 30 sono molti e non sempre è semplice ricordarli tutti a memoria. Una tabella riassuntiva è presente sul manuale di istruzioni ma se non avete a disposizione il manuale Huawei Mate 30 Pro Pdf

Huawei al momento non ha progetti sullo sblocco del bootloader della serie Huawei Mate 30 : Nelle scorse ore un portavoce di Huawei ci ha tenuto a precisare che il colosso cinese non ha progetti sullo sblocco del bootloader di Huawei Mate 30 L'articolo Huawei al momento non ha progetti sullo sblocco del bootloader della serie Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Il Huawei Mate 30 monta Android - "è il nostro sistema preferito" : Il nuovo top di gamma del colosso cinese - a causa del bando imposto da Trump - monta una versione estremamente basica del sistema operativo di Google, priva della suite della casa di Mountain View, ossia di app come Gmail, Foto, YouTube e Maps. In Italia entro fine 2019

Il Huawei Mate 30 monta Android - "è il nostro sistema preferito" : Il nuovo top di gamma del colosso cinese - a causa del bando imposto da Trump - monta una versione estremamente basica del sistema operativo di Google, priva della suite della casa di Mountain View, ossia di app come Gmail, Foto, YouTube e Maps. In Italia entro fine 2019

Manuale Huawei Mate 30 italiano Pdf come usare smartphone Android : Manuale Utente Huawei Mate 30 PDF italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF tutte i trucchi e la guida come usare smartphone Android Huawei Mate 30