Hostess rivela i segreti delle compagnie aeree | ecco quali sono le cose che “non vengono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Unahato in un’intervista a Inside Edition i, confessando le scarse condizioni igieniche che cia bordo degli aerei e dando qualche consiglio ai viaggiatori. Jamila Hardwick, questo il suo nome, ha lavorato per diverse(non svela) e come prima cosa ha detto che né lei Nè i suoi colleghi bevono mai bevande calde quandoin volo. Il motivo? “La cosa peggiore del caffè e del tè è che i serbatoi dell’acqua nonpuliti quasi mai“, ha spiegato. Non solo, ha consigliato di portarsi le proprie coperte invece di utilizzare quelle fornite dalle: “Si lavano, ma nonsicura che vengano lavate molto bene“, ha svelato aggiungendo che “lo stesso vale anche per i cuscini“. Non solo, parlandopulizie generali svolte a bordo degli aerei ha detto: ...

