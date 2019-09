Governo | Sgarbi contro i pagamenti elettronici | ' Milioni di euro prelevati agli italiani'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Tra i propositi che ilgiallorosso si è prefissato per la propria esperienza di gestione del Paese c'è quello di mettere in campo strategie adeguate finalizzate alla lotta all'evasione fiscale. Un'idea che potrebbe essere adottata attraverso una serie di norme e incentivi ad evitare l'utilizzo del contante e a privilegiare iche favoriscono la tracciabilità del denaro. Una prospettiva che non sembra affascinare il deputato Vittorioche, attraverso la propria pagina Facebook, non manca di criticare apertamente la possibilità che ciò avvenga, mettendolo in evidenza come l'ennesimo segnale di vicinanza dell'attualeal mondo delle banche. Perglipagheranno commissioni alle banche È noto che buona parte dei problemi che l'Italia ha in merito ai conti pubblici sarebbero ampiamente risolvibili se si riuscisse a limitare in maniera ...

