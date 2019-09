Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) di Francesca Casale Nell’agosto dell’anno scorso la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha iniziato a manifestare con dei sit-in contro le politiche per il clima del governo del suo Paese. Sono nati così i FridaysForFuture, ovvero gli scioperi che tutti i venerdì vedono i giovani riunirsi nelle piazzeloro città. Questi piccoli gruppi hanno coinvolto sempre più persone andando ad organizzare ben due scioperii, uno in marzo e uno in maggio, a cui hanno partecipato milioni di perone. Oggi siamo quasi al termine dellaweek – la settimana dedicata al cambiamento climatico che ha visto l’organizzazione di eventi in tutto il– con il, lo sciopero internazionale che porterà per la terza volta quest’anno milioni di persone nelle stradeproprie città, in più di 150 paesi. In prima linea i giovani, seguiti sempre più anche ...

borghi_claudio : Purtroppo ho guardato un po' di comunicazione onu su clima, global compact climate e giù per li rami. Mi spiace non… - Noovyis : (Global climate strike: il mondo scende in piazza per il futuro delle nuove generazioni) Playhitmusic - - unito : L’Università di Torino rinnova l’adesione e il sostegno al messaggio di @fffitalia Come segno concreto del suo impe… -