Gli Stati Uniti hanno accusato il regime siriano di aver condotto un attacco al cloro

I casi di malessere legati alle sigarette elettroniche neGli Stati Uniti sono 805 : negli Stati Uniti i casi confermati di malessere legati alle sigarette elettroniche sono 805 in 46 Stati più le Isole Vergini, ha detto il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’organismo statunitense che si occupa di sanità pubblica. La

Eugene Scalia è il nuovo ministro del Lavoro deGli Stati Uniti : Eugene Scalia è il nuovo ministro del Lavoro degli Stati Uniti: era stato proposto dall’amministrazione Trump a luglio ed è stato confermato oggi dal Senato. Ha 56 anni, fa l’avvocato ed è il figlio dell’ex giudice della Corte Suprema Antonin

Disgelo alimentare tra Usa e Cina. Pechino compra soia e carne di maiale daGli Stati Uniti : L’allentamento della tensione tra Usa e Cina potrebbe passare attraverso il cibo. Pechino ha comprato “un ammontare significativo” di carne di maiale e di soia dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministero del commercio che ha inoltre affermato che saranno battute all’asta altre 10.000 tonnellate di riserve strategiche di carne di maiale per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare del primo ottobre. ...

Coldiretti : record storico per il Made in Italy neGli Stati Uniti : E’ record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresenta il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero extracomunitario a pochi giorni dalla ufficializzazione della sentenza WTO prevista per il 30 settembre che potrebbe autorizzare dazi Usa nei confronti dei Paesi ...

Gli Stati Uniti imporranno sanzioni contro società e cittadini cinesi accusati di importare petrolio iraniano : Il dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro sei società e cinque cittadini cinesi accusati di importare in Cina petrolio iraniano, in violazione di precedenti sanzioni americane contro l’Iran. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha

Milano - rubavano Rolex aGli automobilisti : arrestati sei rapinatori seriali. Cinque colpi in pochi mesi : bottino da 100mila euro : Giravano in scooter le strade di Milano, poi, una volta scelto l’automobilista da derubare, aspettavano che scendesse dalla macchina per aggredirlo e strappargli l’orologio, generalmente accessori di lusso. La polizia di Milano ha sgominato la cosiddetta “banda dei Rolex”, arrestando e portando in carcere sei persone, di origine partenopea. I colpi sono avvenuti tra novembre 2017 e marzo 2018, per un valore complessivo di ...

Nissan richiamerà 1 - 23 milioni di auto neGli Stati Uniti e in Canada per un problema al software della telecamera posteriore : L’azienda automobilistica giapponese Nissan richiamerà 1,23 milioni di automobili dagli Stati Uniti e dal Canada per risolvere un problema con le telecamere posteriori presenti su alcuni modelli di veicoli venduti tra il 2018 e il 2019. Il problema, che riguarda

Tre membri della famiGlia Spada di Ostia sono stati condannati all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise di Roma : La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo in primo grado Carmine Spada, Roberto Spada e Ottavio Spada e ha riconosciuto come associazione mafiosa la famiglia di cui fanno parte, il cosiddetto “clan Spada” di Ostia, i cui componenti in passato erano stati

Google - Corte Ue dà ragione al colosso : il diritto all’oblio non si applica a livello globale. Ma vale per tutti Gli Stati membri : Google non dovrà applicare il diritto all’oblio a livello globale. A deciderlo la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in merito a una questione sollevata dal Consiglio di Stato francese. Il colosso tecnologico quindi non dovrà deindicizzare, cioè rimuovere i collegamenti, che rimandano a informazioni o contenuti lesivi su un certo utente, “su tutte le diverse versioni del suo motore”, ma solo, dopo ...

Stati Uniti - la riconferma di Trump appesa alle sorti dell’economia che va verso la recessione. Mentre le famiGlie pagano il conto dei dazi : Wall Street vola. Povertà e disoccupazione sono ai minimi, secondo le stime ufficiali. I direttori finanziari delle grandi imprese sono con Trump. Un quadro roseo, che tuttavia potrebbe non durare a lungo. L’aggressiva politica commerciale degli Usa inizia a far sentire i suoi effetti sia sugli equilibri globali, allargandosi anche al commercio di servizi, sia nelle tasche dei cittadini, che a breve dovranno fare i conti con una vera e propria ...

Tutti i principali servizi di streaming in Italia e neGli Stati Uniti : Questa è indubbiamente l’epoca dello streaming. Il mondo dell’intrattenimento, e in particolar modo quello della televisione e del cinema, sta subendo una vera e propria rivoluzione sotto le spinte di nuovi protagonisti del mercato che ne stanno cambiando il volto. Player come Netflix e Hulu sono partiti dagli Stati Uniti per diffondersi poi in tutto il mondo ed esportare un modello di televisione non lineare on demand, cambiando ...

«The Politician» : Ryan Murphy e il (futuro) Presidente deGli Stati Uniti : The PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe Politician parla di ambizione, e del prendersi ciò che si vuole, ma alcune scene potrebbero disturbare chi soffre di salute mentale instabile. Inizia con questo monito (che è già tutto un programma) la nuova serie di Ryan Murphy, dal 27 settembre su Netflix. Incentrata sul mondo della politica (e non solo), ha come ...

Whatsapp - Gli Stati diventano Facebook stories (e altre novità) : Whatsapp sta per cambiare. Gli stati diventeranno Facebook stories e arriva Facebook Pay all'interno di un corposo aggiornamento in arrivo per Android e iOS. Non è un mistero: l'app di messaggistica è al centro di un restyling completo che ha già portato numerosi miglioramenti nel corso dell'ultimo anno, ma che è ancora ad uno stadio iniziale, visto che presto arriveranno la pubblicità (nel 2020) e il ...

La PlayStation 5 consumerà meno energia : Gli altri big che puntano forte sull’ambiente : Anche Amazon e Google hanno appena annunciato nuovi e più ambiziosi obiettivi. Apple e Facebook guidano il plotone dei colossi impegnati per la sostenibilità e per prodotti che impattino meno