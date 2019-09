Giulia De Lellis annuncia ai fan un lungo stop | ' Voglio un po' staccare da tutto'

Giulia De Lellis rispunta con Iannone e stacca la spina : l’annuncio : Giulia De Lellis rispunta con Iannone e stacca la spina. L’annuncio: “Ci rivedremo tra tanto tempo” Giulia De Lellis è pronta a prendersi una lunga pausa. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram, dove è rispuntata al fianco di Andrea Iannone (i due sono visti poco negli ultimi giorni a causa […] L'articolo Giulia De Lellis rispunta con Iannone e stacca la spina: l’annuncio proviene da ...

Giulia De Lellis - abbiamo letto (tutto) il suo libro : ecco perché “l’opera” ha raggiunto il proprio obiettivo : Per capire il libro di Giulia De Lellis e il suo successo conviene partire dalla nota all’ultima pagina. “Le vicende personali vanno intese come storie di fiction, benché coerenti con i fatti accaduti”. I fatti accaduti sono i seguenti: Giulia De Lellis, 23 anni da Ostia, ex gieffina e popolarissima influencer Instagram (4 milioni di follower) è stata fidanzata per due anni con Andrea Damante, ragazzo conosciuto a Uomini e Donne. Nell’aprile ...

Giulia De Lellis parla degli errori commessi in passato : lo sfogo : Giulia De Lellis fa mea culpa dopo il tradimento di Andrea Damante: “Mi sbagliavo” Il periodo post tradimento di Andrea Damante non è stato certamente semplice per Giulia De Lellis. Quest’ultima ha vissuto momenti di grande sconforto, perdendo fiducia nel prossimo, e non solo. Difatti la giovane influencer, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha rivelato che per un periodo ha pensato che non avrebbe avuto una ...

Perché non è vero che il libro di Giulia De Lellis è il più venduto in Italia : Il libro di Giulia De Lellis è primo in classifica su molti siti e-commerce ma non lo è (ancora) nelle librerie Italiane: questo Perché i lettori dell'e-commerce e quelle delle librerie sono diversi tra loro. In ogni caso dalla settimana prossima "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" entrerà nella classifica ufficiale e capiremo se supererà "L'istituto" di Stephen King.Continua a leggere

Giulia De Lellis - dopo il libro arriva il disco… E la frecciatina a Damante : Non si è ancora spento il successo per l’uscita del libro d Giulia De Lellis “Le Corna stanno bene su tutto - ma io stavo meglio senza” che Giulia annuncia una nuova avventura che l’aspetta: un disco che uscirà probabilmente prima della prossima estate. Lo ha annunciato lei stessa durante una delle sue stories raccontando come, visto il grande allenamento, la sua voce sta migliorando moltissimo: “Ragazzi - da detto - un’altra novità che volevo ...

L'annuncio di Giulia De Lellis - : Dopo il libro "Le Corna stanno bene su tutto - ma io preferivo farne a meno", Giulia annuncia un'altra novità, e anche una frecciatina a... Roberta Damiata ?

Il successo di Giulia De Lellis spiegato dai social : Avete presente il vostro amico di Facebook che scrive cose ovvie e banali come – invento – «Le persone che ci amano sono quelle che voltandoci ritroviamo accanto» e vengono sommerse dai like, mentre anche il vostro post più impegnato riscuote al massimo una decina di consensi? Quello a cui assistite da utenti basiti è nient’altro il trick su cui si regge l’intero sistema social: la condivisibilità. Un concetto condivisibile è quello ...

Giulia De Lellis su IG : 'Farò un disco - così qualcuno avrà un altro motivo per insultarmi' : Nella carriera in ascesa di Giulia De Lellis, potrebbe esserci un'importante novità in arrivo: stando a quello che ha raccontato ieri su Instagram, la ragazza starebbe per incidere un disco. L'influencer ha informato i suoi tanti fan che presto avrà a che fare con una delle sue più grandi passioni: la musica. Anche se non si sa ancora se la romana scherzava quando ha dato questa notizia, non è passata inosservata la frecciatina che ha lanciato a ...

Giulia De Lellis - dopo il libro arriva il disco : "Così qualcuno avrà un motivo per insultarmi" : L'influencer lo ha annunciato tra le sue ig stories. Intanto 'Le corna stanno bene su tutto' è uno dei libri più venduti in...

Giulia De Lellis : il botto a Milano - gli haters e le parole di Andrea Iannone : Giulia De Lellis, presentazione libro a Milano e frecciatina verso gli haters Questo per Giulia De Lellis è senz’altro un periodo d’oro. Questa ragazza, che ha solo 23 anni, è diventata una vera e propria star italiana. Amatissima dai più giovani e non solo, la De Lellis, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, è riuscita […] L'articolo Giulia De Lellis: il botto a Milano, gli haters e le parole di Andrea Iannone proviene da ...

Maria De Filippi ad Amici : 'Il libro di Giulia De Lellis ha venduto più di 40mila copie' : Sebbene sia criticatissimo da molti, il libro di Giulia De Lellis sta sbancando: a meno di una settimana dalla sua uscita in tutti gli store, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" è saldamente al primo posto delle classifiche di vendita. Maria De Filippi, durante una gag con Pio e Amedeo ad Amici, ha fatto sapere che questo romanzo sui tradimenti è stato comprato da più di 40mila persone, senza contare quelle che lo hanno ...

Verissimo - Andrea Damante risponde alla sua ex Giulia De Lellis e piovono critiche : Aveva suscitato parecchio clamore l'intervista recentemente rilasciata da Giulia De Lellis a Verissimo, dove l'ex volto di Uomini e donne aveva rivelato alcune indiscrezioni sulla love-story naufragata con Andrea Damante. Ma, finalmente, è giunta la volta di quest'ultimo, che, a sua volta intervistato questo sabato, è stato chiamato a dare la sua versione dei fatti in merito alla discussa rottura con Giulia.\\Le dichiarazioni rilasciate dall'ex ...

Mara Venier : Giulia De Lellis? Non so chi sia : In una nuova puntata di Domenica In, il talk show domenicale trasmesso su Rai 1, Mara Venier ha intervistato uno dei volti femminili più discussi di Canale 5, parliamo di Giulia De Lellis. Quest'ultima, originaria di Pomezia, dopo aver definitivamente archiviato la sua love story cominciata con Andrea Damante nel dating-show di Maria De Filippi, è diventata sempre più popolare sui social network, tanto da farne una piattaforma di ...

Giulia De Lellis annuncia il suo disco : Il suo libro Le corna stanno bene su tutto sta scalando le classifiche dei libri maggiormente venduti in Italia ma sta indignando tanti, soprattutto se si pensa che la prima fatica letteraria di Giulia De Lellis ha scalzato il re dell'horror Stephen King.Ma la ex fidanzata di Andrea Damante non si fa scoraggiare e dopo il trionfale firmacopie alla Mondadori in Duomo a Milano dove ha avuto l'accoglienza da parte di una marea di giovanissimi, ...