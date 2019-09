Ginger Baker dei Cream ricoverato in gravi condizioni | la famiglia | “Pregate per lui”

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019)deiè statoall'ospedale in. L'annuncio è arrivato dalla, che in un tweet pubblicato alle 21:41 di ieri sera, 25 settembre, ha scritto che il batterista e fondatore della band di Sunshine Of Your Love è gravemente malato, cogliendo l'occasione per chiedere a tutti una preghiera. Per il momento non è dato conoscere altri dettagli. Ladà il triste annuncio cheè gravemente malato e si trova in ospedale. Vi chiediamo di dedicargli una preghiera, stanotte. Il batterista ha compiuto 80 anni lo scorso 19 agosto, e purtroppo non è nuovo ai problemi di salute. Nel 2013aveva annunciato di soffrire di una broncopneumopatia cronica ostruttiva per il suo tabagismo, e di un mal di schiena cronico dovuto a un'artrite degenerativa. Nel 2016, inoltre, si era sottoposto a un intervento a cuore aperto per ...

