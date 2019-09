Genova | trovato vivo Lorenzo Ghigliotti | l’escursionista era disperso da 10 giorni

L'escursionista disperso da 10 giorni vicino Genova è stato ritrovato vivo : È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l’escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova . I vigili del fuoco lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele. Il 47enne è in discrete condizioni ed è stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano partite lunedì dopo l’allarme lanciato dal fratello che lo aveva accompagnato il 16 settembre per una escursione ...

35enne con problemi psichici scomparso a Barcellona e ritrovato nei boschi di Genova : ha vagato solo per diversi stati europei : Un 35enne spagnolo, con seri problemi psichici, scomparso due giorni fa a Barcellona è stato ritrovato in una zona boscosa di Genova, nella Salita al Forte della Crocetta. È confuso ma in buono stato di salute ed è già stato affidato alla madre, che ne aveva denunciato la scomparsa, per il rientro in patria e la necessaria assistenza sanitaria e psichiatrica. Ha vagato da solo per diversi stati europei, raggiungendo almeno l’Inghilterra, ...