Genova | escursionista ritrovato vivo dai vigili del fuoco dopo dieci giorni nei boschi

Genova - trovato vivo Lorenzo Ghigliotti : l’escursionista era disperso da 10 giorni : Lorenzo Ghigliotti, l'escursionista scomparso dieci giorni fa sule alture di Voltri, in provincia di Genova, è stato trovato vivo. A lanciare l'allarme era stato il fratello. L'uomo, 47 anni, lo scorso 16 settembre era partito con una tenda e tutto l'occorrente per trascorrere fuori qualche notte per raggiungere Punta Martin, ma non aveva portato con sé il telefono.Continua a leggere