Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019)perché il fatto non costituisce reato. Con questa formula il gip Silvia Carpanini hadall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa l’agente che il 10 giugno 2018con sei colpi di pistola il ventenne, che minacciava il suicidio armato di una coltello da cucina. In attesa dell’autorizzazione del trattamento sanitario obbligatorio, gli agenti fallirono i tentativi di trattare con il ragazzo e, nel tentativo di disarmarlo, fecero irruzione nella sua stanza spruzzando spray al peperoncino. Oggetto del processo solo l’ultima fase, convulsa, delle operazioni, quando per difendereche ha ritenuto opportuno spruzzare lo spray urticante nel piccolo spazio chiuso dalla reazione rabbiosa di, un collega era stato colpito più volte e, in grave pericolo di vita, era stato difeso dallo stesso agente che aveva reso l’aria ...

ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Genova, assolto l’agente che uccise Jefferson Tomalà. Lo sfogo della madre: “Neanche il peggior criminale viene ucciso… - Cascavel47 : Genova, assolto l’agente che uccise Jefferson Tomalà. Lo sfogo della madre: “Neanche il peggior criminale viene ucc… - fattoquotidiano : Genova, assolto l’agente che uccise Jefferson Tomalà. Lo sfogo della madre: “Neanche il peggior criminale viene ucc… -