Gela | il ritorno della Stidda | la mafia dei ribelli Blitz della polizia fra la Sicilia e

Addio Don Matteo 12 - Simone Montedoro parla del ritorno di Tommasi e pensa al futuro con la fiction AnGela : Don Matteo 12 chiuderà il cerchio sulla longeva fiction Rai in onda da vent'anni. La fine di un'era televisiva, inaugurata con sentimento nel lontano 2000, quando Terence Hill - conosciuto al grande pubblico grazie al suo lungo sodalizio con Bud Spencer - entrò nelle case degli italiani nei panni del parroco in bici dotato di grande umanità, un intuito eccellente e una profonda conoscenza dell'animo umano. Con Don Matteo 12 si chiude il sipario ...