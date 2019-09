Gabriel Garko si è sposato in segreto | spuntano le foto della fede

Gabriel Garko si è spostato in gran segreto : la clamorosa indiscrezione : 47 anni, l'attore è stato pizzicato dai paparazzi con la fede al dito. Che sia convolato a nozze al riparo dai riflettori?

Gabriel Garko si è sposato? All'anulare sinistro spunta un anello... : Solo pochi mesi fa, era giugno, Gabriel Garko rivelò di essere fidanzato. Dopo la fine della lunghissima relazione con Adua del Vesco, l'attore amato dalle donne italiane avrebbe ritrovato l'amore. Sulle pagine del settimanale Chi, dove parlò per prima volta di questo nuovo legame facendo anche una confessione importante: “In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio.”\\Di recente Gabriel Garko non aveva mai parlato di matrimonio, non ...

Gabriel Garko - paparazzatabomba. Al bar in dolce compagnia : beccato : Gabriel Garko è uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura, ma sopratutto per la sua inimitabile bellezza. L’attore si è raccontato durante l’intervista rilasciata al settimanale Vero, parlando dell’amore per la recitazione e di come fin da piccolo ha seguito il sogno di diventare attore e dell’amore nella sua vita sentimentale. L’attore aveva rivelato di essere “Follemente innamorato ma non ...

Sono solo amici? La foto di Gabriel Garko e Gabriele Rossi che fa esplodere il web : Inseparabili ormai da tempo, Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno postato una foto insieme, scatenando nuovamente il web. Ma Garko è fidanzato e vuole mantenere segreta questa storia. E’ bastata una semplice foto postata da Gabriel Garko insieme al suo amico, l'attore Gabriele Rossi per scatenare il web.\\ I due erano entrambi a Milano, mentre facevano l’aperitivo, si Sono fatti un selfie scrivendo poi: “Un bacio da Milano”. I fan ...

Gabriel Garko presenta la nuova misteriosa fidanzata alla famiglia : Tempo di presentazioni per Gabriel Garko che ha presentato alla sua famiglia la nuova fiamma. Sono tutti curiosi di vedere la nuova fidanzata di Gabriel Garko ma l’attore intende proteggere il loro amore, si sente pronto per il matrimonio, ci sta pensando spesso, magari solo in quel momento la conosceremo tutti . Intanto, l’ha già presentata alla sua famiglia, quindi tutti veri i pettegolezzi che giravano sul suo conto, sul nuovo ...