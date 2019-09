Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si appresta are 30di attività nel panorama cinematografico e televisivo internazionale, la GA&A, società che combina la produzione e la distribuzione su scala nazionale ed estera e che saràdella quinta edizione del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, che si terrà a Roma dal 16 al 20 ottobre presso Palazzo Barberini. Specializzata nel factual, spaziando tra i tanti topic dell’attualità, della storia, delle scienze e dell’human interest, dal current affairs all’entertainment, dalle produzioni seriali al documentario di creazione per la sala, la GA&A ha recentemente prodotto ‘Venezuela, The Curse Of Oil’, documentario di Emiliano Sacchetti realizzato in coproduzione con Gruppe5/ZDF, in associazione con Arte. Incentrato sulla questione venezuelana, il documentario racconta la crisi umanitaria di questo Paese stritolato tra ...

Shasii_Arain : @shamsheer_pak Sare Hyd ke same story hai.. HESCO ko Allah poche ga..!! - Rejected_Piece : @Girlindian123 Edole strong ga untadi ani oka line cheppa malla explanation adigite etla - romadailynews : GA&A Productions, partner tecnico del MIA, compie 30 anni: Si appresta a compiere 30 anni… -