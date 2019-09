Furbetti del cartellino in ospedale | 27 dipendenti Asl licenziati e altri 23 sospesi a

Quei Furbetti dell'esame per la patente : tre denunciati in Toscana : A Poggibonsi (Siena) un uomo si è presentato alla prova pratica al posto del vero candidato. A Firenze scovata un'altra truffa con il telefonino e un complice pronto a suggerire le risposte esame patente Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/09/24/Quei-furbetti-della-patente-tre-denunciati/Esame patente con truffaTre ...

Cellulari vietati ai concerti di Madonna - ma non tutti obbediscono e lei bacchetta i Furbetti dello smartphone (video) : Ha fatto molto discutere l'imposizione dei Cellulari vietati ai concerti di Madonna durante il suo ultimo tour, che ha appena debuttato a New York. Una presa di posizione drastica, quella della popstar, che mette il pubblico nelle condizioni di seguire lo show senza altro ausilio se non quello dei propri occhi e delle proprie orecchie. Giusto o meno che sia l'artista a decidere come il pubblico debba guardare uno spettacolo, se lo ...

Reddito di cittadinanza - guerra ai Furbetti : nel mirino della Finanza i lavoratori in nero : Reddito di cittadinanza, stretta anti furbetti. La strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi è stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di Finanza in una...

Reddito di cittadinanza - guerra ai Furbetti : nel mirino della Finanza i lavoratori in nero : Reddito di cittadinanza, stretta anti furbetti. La strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi è stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di Finanza in una...

Guerra ai ‘Furbetti’ del reddito cittadinanza : Guerra ai 'furbetti' del reddito di cittadinanza. La strategia e' stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di finanza in una circolare operativa ai reparti che punta a individuare - nel magma dell'economia invisibile e illecita - chi ha provato ad approfittare indebitamente del beneficio. Dai lavoratori in nero o pagati con somme 'fuori busta' ai venditori abusivi, da chi affitta le case in evasione d'imposta a chi ha ottenuto il ...

Guerra ai ‘Furbetti’ del reddito di cittadinanza : Guerra ai 'furbetti' del reddito di cittadinanza. La strategia e' stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di finanza in una circolare operativa ai reparti che punta a individuare - nel magma dell'economia invisibile e illecita - chi ha provato ad approfittare indebitamente del beneficio. Dai lavoratori in nero o pagati con somme 'fuori busta' ai venditori abusivi, da chi affitta le case in evasione d'imposta a chi ha ottenuto il ...

Abusi - curriculum falsi e appalti truccati : ?ecco l’Italia dei Furbetti della Pa : Secondo i dati Anac le denunce di presunti illeciti da parte dei dipendenti pubblici sono in aumento continuo. I casi segnalati: tangenti, conflitti di interesse, concorsi irregolari e accesso illegittimo a sistemi informatici

Giuseppe Conte - ovvero l’antica dignità della politica contro bulli e Furbetti : Il dato empirico ne ha dato ancora una volta conferma: “l’effetto poltrona” tende a modificare il profilo di chi assume una carica, che non sarà più quello di prima. In peggio come in meglio. Confesso di non aver apprezzato gli inizi di Giuseppe Conte, premier “di servizio”, quando nel suo primo discorso parlamentare si faceva scoprire a chiedere permesso allo sponsor/controller Luigi Di Maio se fare o meno un’affermazione. Prima ancora per le ...

I Furbetti dell’estate - controlli sugli affitti delle case-vacanze : 2 su 3 sono irregolari : Da giugno sono stato rafforzate le verifiche nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte. I casi più numerosi...

Virginia Raggi firma un'ordinanza contro i Furbetti del cassonetto : "C'è chi abita nei Comuni vicino a Roma e porta i suoi rifiuti nella nostra città. È ora di dire basta. Vogliamo mettere la parola fine al cosiddetto 'pendolarismo' dei rifiuti. Ho firmato un'ordinanza per far multare dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale i 'turisti dei rifiuti': degli zozzoni che, pur essendo residenti fuori città, gettano la spazzatura nei cassonetti delle strade di Roma". Lo scrive la sindaca di Roma, ...

Napoli - i Furbetti dell'Asìa : prima licenziati e poi riassunti : licenziati perché assenteisti - e qualcuno anche rissoso tanto da avere aggredito il diretto dirigente - ripescati dopo un ricorso e una trattativa lampo con i sindacati. Delle...

Reddito di cittadinanza - 185 Furbetti individuati dall’Ispettorato del lavoro : Nella prima fase di attuazione del Reddito di cittadinanza, entrato in vigore a fine marzo, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato 185 percettori indebiti dell’assegno. Oggi in provincia di Cosenza la Guardia di Finanza ha denunciato otto persone per il reato di intermediazione illecita di manodopera (caporalato), lavoro nero e truffa ai danni dello Stato per indebita percezione del Reddito di cittadinanza. I caporali rischiano da uno ...