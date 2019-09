Francia - morto l'ex presidente Jacques Chirac : Rimase in carica dal 1995 al 2007. Da diversi anni si era ritirato dalla politica e della vita pubblica

Francia - morto l'ex presidente Chirac : 12.39 E' morto l'ex presidente francese Jacques Chirac. Nato nel 1932, ha dato vita ai 2 principali partiti del centrodestra francese, Raggruppamento per la Repubblica e Unione per un Movimento Popolare. E' stato primo ministro dal 1974 al '76 con Giscard d'Estaing e dall'86 all'88 con Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel '95 è diventato il 22mo presidente francese, rieletto nel 2002 e in carica fino al 2007. Assemblea ...

Francia - gigantesco incendio in impianto chimico a Rouen : “Rischio di inquinamento della Senna” [GALLERY] : Un vasto incendio è divampato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti. Si tratta di un sito classificato “Seveso“, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate. Le cause del disastro, che ha generato una colonna di fumo visibile a diversi km di distanza, sono al momento sconosciute. Il prefetto della Normandia Pierre-André ...

Francia - incendio in uno stabilimento chimico ad alto rischio a Rouen. La procura : “Limitare le uscite”. Media : “Caso simile nel 2013” : Un grande incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un impianto chimico classificato ad alto rischio a Rouen, in Normandia. Il rogo si è sviluppato in uno degli edifici dello stabilimento di Lubrizol, che produce additivi per lubrificanti. Il sito è classificato Seveso, vale a dire che è sotto sorveglianza a causa delle materie prime che utilizza. Un gran numero di Vigili del fuoco è subito arrivato sul posto per ...

Migranti : accordo di Malta crea già polemiche - Francia lo vorrebbe esteso e più soft : La questione Migranti è uno dei temi per i quali c'è maggiore attesa rispetto a quelle che saranno le linee che saranno seguite dal nuovo esecutivo. Sono stati, intanto, diversi gli approcci che la critica ed anche la politica hanno avuto rispetto all'esito dell'incontro di Malta in cui Italia, Francia e Germania e, per l'appunto, Malta avrebbero trovato un'intesa di massima finalizzata all'accoglienza e alla successiva redistribuzione dei ...

