Francia - morto l'ex presidente Jacques Chirac : Rimase in carica dal 1995 al 2007. Da diversi anni si era ritirato dalla politica e della vita pubblica

Francia : ditta risarcirà famiglia dipendente morto sei anni fa dopo relazione extraconiugale : Quella che arriva dalla Francia è una vicenda abbastanza curiosa, che sta facendo parlare tutto il mondo. Secondo quanto riferiscono i maggiori media internazionali infatti, un uomo, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, è morto di infarto sei anni fa mentre si era appartato con una donna nella stanza d'albergo dove dormiva. La vittima si trovava fuori casa per un viaggio di lavoro. Al termine di un lungo iter ...

Francia - attacco con coltelli e spiedo da cucina nella metro : morto 19enne e 9 feriti - tre sono gravissimi VIDEO CHOC : Terrore alla periferia di Lione, dove si registrano diverse aggressioni con accoltellamenti avvenute oggi pomeriggio nella stazione metro a Villeurbane. Una persona è morta, aveva appena 19...

