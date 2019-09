Francia, morto l'ex presidente Chirac

E'l'exfrancese Jacques. Nato nel 1932, ha dato vita ai 2 principali partiti del centrodestra francese, Raggruppamento per la Repubblica e Unione per un Movimento Popolare. E' stato primo ministro dal 1974 al '76 con Giscard d'Estaing e dall'86 all'88 con Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel '95 è diventato il 22mofrancese, rieletto nel 2002 e in carica fino al 2007. Assemblea nazionale e Senato hanno osservato un minuto di silenzio in suo onore(Di giovedì 26 settembre 2019)