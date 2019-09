Francia in lutto per la morte del presidente Jacques Chirac

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2019) Francesi in. “Ilsi è spento a Parigi circondato dai suoi famigliari, in pace” ha dichiarato

24emilia : Francia in lutto, è morto Jacques Chirac | 24Emilia - ilfaroonline : Francia in lutto, è morto l’ex presidente Jacques Chirac - MMagazineItalia : #Lutto nel mondo della politica, morto Chirac, ex presidente della Francia #Francia #politica #Chirac -