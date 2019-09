Formula 1 – La penalizzazione di Sochi e la sorpresa Ferrari a Singapore | Verstappen

Formula 1 - non comincia benissimo l’avventura di Albon in Red Bull : penalizzazione in vista per il Gp del Belgio : Il pilota anglo-thailandese, appena promosso in Red Bull dalla Toro Rosso, verrà penalizzato in Belgio per l’introduzione del quarto motore della stagione Non comincia davvero con il piede giusto l’avventura di Alexander Albon in Red Bull, il pilota anglo-thailandese infatti sarà penalizzato nel suo primo Gran Premio con il team di Milton Keynes. photo4/Lapresse In occasione della gara in Belgio infatti verrà montata sulla ...