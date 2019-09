Formula 1 | la Ferrari punta al poker in Russia | le notizie che arrivano da casa Mercedes

Formula 1 – La vittoria di Vettel e la non reazione di Leclerc a Singapore - Rosberg non ha dubbi : “in Ferrari ci saranno fuochi d’artificio” : Nico Rosberg commenta la doppietta Ferrari a Singapore: il parere dell’ex pilota Mercedes dopo la prima vittoria di Vettel nella stagione 2019 Domenica a Singapore Sebastian Vettel ha finalmente ottenuto la vittoria che tanto stava rincorrendo, quella che mancava ormai da oltre un anno. Il tedesco della Ferrari ha sfruttato l’undercut per ritrovarsi davanti al suo compano di squadra Charles Leclerc, ed il team alla fine ha ...

Formula 1 - Verstappen mette le mani avanti : “il circuito di Sochi non ci sorride. Ferrari? Sono sicuro che…” : Il pilota olandese ha parlato in vista del Gran Premio di Russia, in programma nel prossimo week-end sul circuito di Sochi Il terzo posto di Singapore da cui ripartire, approcciandosi con fiducia e realismo al prossimo Gran Premio di Russia. Max Verstappen sa che ci sarà da soffrire a Sochi, su un circuito non congeniale alle caratteristiche della Red Bull. LaPresse Nonostante questo l’olandese appare ottimista, ammettendo però la ...

Formula 1 - Wolff ‘gode’ per l’ascesa di Leclerc : “vi spiego cosa potrebbe accadere in Ferrari” : Il team principal della Mercedes si è soffermato sulla rivalità tra Leclerc e Vettel, sottolineando che potrebbe avere dei risvolti positivi… per la Mercedes La rivalità sbocciata nel corso di questa stagione tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc potrebbe creare problemi alla Ferrari nel corso del prossimo anno, è questo il pensiero di Toto Wolff che, questa situazione, l’ha vissuta eccome ai tempi del dualismo in Mercedes tra ...

Formula 1 – Leclerc crede nei passi in avanti della Ferrari : “fatto progressi! Non vedo l’ora di tornare in macchina in Russia” : Charles Leclerc non vede l’ora di tornare in macchina dopo la doppietta Ferrari di Singapore: le parole del pilota monegasco alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore è finalmente arrivata la doppietta Ferrari tanto sognata e desiderata in questa stagione 2019 di Formula 1: Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la tanto rincorsa vittoria, che mancava ormai da oltre un anno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, ...

Formula 1 - le vittorie non evitano la ristrutturazione : Binotto rifà il look al reparto motori della Ferrari : Il team principal della Ferrari sta riorganizzando il reparto motori in vista della prossima stagione di Formula 1 Il reparto motori della Ferrari si prepara a rifarsi il look, Mattia Binotto infatti sta dando il via ad un’opera di rinnovamento in vista della stagione 2020. Come anticipato da Leo Turrini, il team principal del Cavallino ha deciso di ricollocare Corrado Iotti alle Gran Turismo, dopo l’ottimo lavoro svolto sulla ...

Formula 1 - Wolff pungente : “Ferrari veloce grazie al nuovo pacchetto? Vi hanno raccontato una bella storiella” : Il team principal della Mercedes ha voluto fare chiarezza sulla superiorità mostrata dalla Ferrari a Singapore La Mercedes ha lasciato Singapore con le ossa rotte, dopo esserci arrivata con i favori del pronostico. La Ferrari invece ha ribaltato completamente la situazione, ottenendo una sorprendente doppietta che ha messo fine ad un digiuno lungo ben due anni. photo4/Lapresse Una competitività, quella del Cavallino, su cui si è soffermato ...

Formula 1 - Hamilton adesso ha ‘paura’ delle Ferrari : “sarà molto complicato batterle per un preciso motivo” : Il pilota inglese ha parlato della nuova competitività della Ferrari, ammettendo che sarà complicato batterla da qui a fine stagione Tre vittorie nelle ultime tre gare, la Ferrari sta letteralmente dominando questa seconda parte di stagione, tenendo sistematicamente dietro sia la Mercedes che la Red Bull. Prima i successi di Leclerc a Spa e Monza, poi la doppietta di Singapore con Vettel davanti al monegasco, utile per mettere fine ad un ...

Flavio Briatore : "Questa doppietta della Ferrari fa bene alla Formula 1" : Elogia la Ferrari Flavio Briatore. "La vittoria della rosse rivitalizza tutta la Formula Uno anche se non credo che ci sia la possibilità di vincere il mondiale, questa doppietta Ferrari fa un gran bene". L'ex team manager di benetton e Renault al terzo successo consecutivo del cavallino in stagione

Formula 1 – Briatore - questa volta per la Ferrari solo complimenti : ma l’ex team manager Benetton rimane realista : Flavio Briatore si congratula con la Ferrari dopo la fantastica doppietta di ieri a Singapore Splendida doppietta, ieri, per la Ferrari a Singapore: dopo le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e Monza, Sebastian Vettel è finalmente riuscito a prendersi il gradino più alto del podio e lo ha fatto a Marina Bay, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra e Max Verstappen. LaPresse Un risultato che fa sorridere tutti i tifosi ...

Formula 1 – Doppietta Ferrari a Singapore - Fiorio non ha dubbi : “Vettel era sotto shock - Leclerc è più forte ma…” : Il commento di Cesare Fiorio, ex direttore sportivo Ferrari, dopo la fantastica Doppietta di ieri a Singapore La Doppietta tanto desiderata è finalmente arrivata: ieri a Singapore Sebastian Vettel ha conquistato la sua prima vittoria stagione, dopo oltre un anno di digiuno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, e Max Verstappen. LaPresse “Quando uno ha una macchina efficiente va bene d’appertutto, ...

Formula 1 - Wolff allarmato : “scioccati dalla strategia Ferrari - adesso non possiamo abbassare la guardia” : Il team principal della Mercedes è rimasto sorpreso dalla competitività della Ferrari a Singapore, una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento Nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia del Gran Premio di Singapore una doppietta della Ferrari, su un circuito storicamente favorevole alla Mercedes. Lapresse Vettel e Leclerc però hanno completato il capolavoro, con Verstappen che ha addirittura estromesso dal podio le Frecce ...

Formula 1 - Hamilton furioso a Singapore : “potevamo vincere facilmente - la Ferrari è più affamata di noi” : Il pilota britannico è rimasto giù dal podio in una gara favorevole alla Mercedes, un campanello d’allarme che non ha voluto ignorare E’ un Lewis Hamilton furioso quello che lascia il circuito di Marina Bay dopo il Gran Premio di Singapore, il britannico infatti mastica amaro per aver chiuso al quarto posto una gara a lui favorevole. Interrogato sui motivi che lo hanno lasciato giù dal podio, il pilota della Mercedes si è ...

Formula 1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrari - vince Vettel e Leclerc arriva secondo : doppietta della Ferrari al Gran Premio di Singapore, valevole per il Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay, conquista il primo centro stagionale il tedesco Sebastian Vettel, che riesce a battere il suo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc, che, reduce da due trionfi di fila

Formula 1 - Bottas spiazzato dalle Ferrari : “si sono dimostrate sempre più veloci - difficile eguagliarle” : Il finlandese ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore, tradendo una certa delusione per il proprio risultato Solo un quinto posto per Valtteri Bottas sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore, il finlandese non è riuscito a tenere testa a Hamilton e alle due Ferrari, apparse imprendibili soprattutto con Leclerc. Photo4/LaPresse Interrogato al termine della sessione, Bottas ha ammesso: “è stato un ...