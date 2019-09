Foreste della Bolivia in fiamme | morti 2 | 3 milioni di animali selvatici

Altopascio - inaugurata la Foresteria affacciata sugli scavi archeologici : un ponte ideale tra i pellegrini di oggi e di ieri della via Francigena : Un ostello sulla via Francigena, a due passi da un sito archeologico: a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio in provincia di Lucca, è nato l’Hostal Badia, una foresteria accanto all’antica abbazia di San Pietro, ponte ideale tra i pellegrini di oggi e quelli che nei secoli hanno percorso la via che portava a Roma. Una località ricca di storia, sede della prima scuola internazionale d’Italia per lo scavo antropologico di sepolture, dove ...