Follia a Roma | accoltella guardia giurata | poi gli sfila pistola e si spara alla testa

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)– Episodio drammatico questo pomeriggio a, nel tunnel della fermata della Metro B stazione Tiburtina. Un uomo straniero ha prima ferito con un coltello una, poi lo ha disarmato e infine con la stessa arma, una, si èto un colpo, togliendosi la vita davanti alle decine di persone che erano ferme in attesa della metropolitana. E’ successo attorno alle 17 odierne. Ad essere aggredita e ferita unadi 55 anni, che lavora in una società dell’Urbe per le Ferrovie dello Stato. L’uomo è statoto almeno due volte all’addome, e adesso è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Panico tra le persone presenti, con gente che urlava e scappava non appena è esploso il colpo di. Non si conoscono – e probabilmente mai si conosceranno – i motivi del folle gesto che hanno portato lo straniero a ...

NicolaMorra63 : Due ragazzi di 17 e 18 anni arrivano a tale follia razzista. Due stupidi, con bastoni per pestare chi ritengono inf… - Sagitta11232071 : RT @IlPrimatoN: Sul posto indaga la Digos - Bobbio65M : RT @Angela300564201: Follia a Roma: straniero accoltella vigilante e si uccide con un colpo di pistola -