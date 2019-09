Firenze | 58enne accoltellato al semaforo durante tentata rapina

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ancora una violenta aggressione a, dove un uomo è statoper ben tre volteun tentativo di. La vittima, unpratese, si trova ora ricoverato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sono critiche. L'episodio, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si è verificato la notte scorsa, intorno all'1:30. L'uomo si trovava fermo con l'auto alin via Pistoiese, quando un individuo a bordo di un motorino si è avvicinato alla sua vettura, facendogli cenno di abbassare il finestrino. Con la scusa di farsi dare una sigaretta, iltore è riuscito ad avvinarsi e, allungato repentinamente il braccio, ha afferrato una borsa sistemata sul sedile vicino a quello del guidatore.Immediata la reazione del, che ha lottato per impedire al malvivente di fuggire col bottino. A questo punto l'uomo sullo scooter è passato all'attacco: ...

