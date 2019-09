Fiorentina | ok dalla Regione per il nuovo Centro Sportivo

Fiorentina - Montella ai giornalisti : “Se mi sento in discussione? Da voi sì - dalla società no…” : “Se mi sento messo in discussione? Da voi sì, dalla società no“. Risponde così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, domani sera all’Artemio Franchi. “L’anno scorso – ha detto in conferenza stampa – era un percorso, questo è un altro. In queste quattro partite potevamo fare qualche punto, siamo stati in piedi totalmente in tutte le sfide, ...

Sem Moioli - dalla Fiorentina al… porno : il braccio destro di Paulo Sosa collaborerà con Rocco Siffredi! : Sem Bruno Moioli, vecchia conoscenza della Fiorentina con Paulo Sosa in panchina, collaborerà insieme al re del porno Rocco Siffredi per un intrigante proggetto Rocco Siffredi ha fatto spesso proposte piccanti a calciatori e fidanzate, tentando di avvicinare sportivi e consorti al mondo del cinema hard e questa volta ha strappato il sì di un uomo vicino al mondo del pallone. Non un calciatore, ma l’uomo che ha curato gli interessi di Paulo ...

Cagliari - ceduto Han alla Juventus : dalla Fiorentina arriva Simeone : Il Cagliari, dopo aver condotto un'ottima campagna acquisti estiva, in questi ultimi giorni di mercato sta provando a sfoltire la rosa. Per il momento la società isolana è riuscita a cedere Colombatto ai belgi del Sint-Truiden e Farias al Lecce, mentre in queste ultime ore è stato praticamente definito il passaggio del nordcoreano Han alla Juventus. L'addio dell'attaccante asiatico è legata all'acquisto di Giovanni Simeone dalla Fiorentina. A ...

Casino Royale al Franchi - il Napoli cala il poker d’assi : una splendida Fiorentina tradita dalla difesa : La squadra di Ancelotti risponde colpo su colpo alla Fiorentina, prendendosi tre punti pesantissimi con un pirotecnico 3-4 Gol e spettacolo, emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Fiorentina-Napoli è un film da vedere tutto d’un fiato, un romanzo appassionante e pieno di colpi di scena, concluso con una testata facile facile di Lorenzo Insigne che sancisce il 3-4 finale. Jennifer Lorenzini/LaPresse Gli azzurri si prendono ...

Napoli - le parole di Allan e Di Lorenzo : dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella con la Juventus : Due giorni all’esordio in campionato per il Napoli, che inizierà la stagione a Firenze sabato sera alle 20,45. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista allan ha voluto dare la carica: “Io sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c’è una battaglia da fare in serie A. ...

Calciomercato - le ultime : il sogno della Fiorentina è Ribery - i 6 calciatori ‘tagliati’ dalla Juventus : Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese ...