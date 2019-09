Fiorentina | Montella si scrolla di dosso le critiche | “vittoria che ci voleva Ribery?

Fiorentina-Sampdoria - voci agli allenatori : Montella soddisfatto - Di Francesco amareggiato : “Abbiamo fatto una buona partita ottenendo una vittoria meritata. Potevamo chiuderla prima ma va bene così per stasera. Normale che quando non vinci da sei mesi subentri un po’ di timore, però la prestazione c’è stata, ed abbiamo legittimato il risultato con tante occasioni da rete non sfruttate”. Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della sfida vinta dai viola contro la ...

Fiorentina-Sampdoria - i pronostici di PlanetWin365 : due panchine in bilico - Montella parte strafavorito : Alla quinta giornata di campionato scottano già due panchine, quelle di Fiorentina e Sampdoria, ovvero le ultime due nella classifica attuale. Montella e Di Francesco sono chiamati a risalire da una spirale che si traduce, dati alla mano, in 8 gol fatti e 17 subìti in tutto, per entrambe le squadre (solo il Napoli, attualmente terzo in classifica, ne ha fatti 13). Per questo, mercoledì sera, viola e blucerchiati si giocano il tutto per ...

Fiorentina - Montella ai giornalisti : “Se mi sento in discussione? Da voi sì - dalla società no…” : “Se mi sento messo in discussione? Da voi sì, dalla società no“. Risponde così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, domani sera all’Artemio Franchi. “L’anno scorso – ha detto in conferenza stampa – era un percorso, questo è un altro. In queste quattro partite potevamo fare qualche punto, siamo stati in piedi totalmente in tutte le sfide, ...

Castagne Gela Montella - a Parma Atalanta-Fiorentina 2-2 : La Fiorentina non scaccia la crisi e si fa recuperare dall'Atalanta dal 2-0 fino al 2-2 al Tardini grazie ai gol di Ilicic e Castagne che replicano

Atalanta-Fiorentina - le dichiarazioni di Gasperini e Montella : “Sembrava una gara un po’ stregata, bisogna dar merito ai ragazzi che hanno giocato con una intensità e qualità notevole. Abbiamo rimediato nel finale, se fossimo riusciti a segnare prima per come eravamo messi oggi potevamo anche vincere”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport commentando il pareggio acciuffato nel finale contro la Fiorentina. “I ragazzi sono ...

Fiorentina probabile formazione contro l'Atalanta - Montella : 'È l'ora di fare i tre punti' : Domani importante sfida al Tardini di Parma alle ore 18 tra l'Atalanta (che deve far dimenticare ai propri tifosi il 4-0 subito fuori casa in Champions League dalla Dinamo Zagabria) e la Fiorentina che, suo malgrado, non riesce a cogliere i 3 punti in campionato da troppo tempo (precisamente dal 17 febbraio scorso in casa della Spal). Entrambe le squadre devono vincere e, considerando lo spessore dei rispettivi attacchi, si prevede spettacolo ed ...

Atalanta-Fiorentina - Montella gonfia il petto : “nessuno può dire nulla a questa squadra” : La Serie A regala lo spettacolare scontro tra Atalanta e Fiorentina. “Considerato che abbiamo chiuso il mercato il 2 settembre – esordisce Montella in conferenza stampa -, credo che nessuno possa dire nulla a questa squadra. Alcuni giudizi sono ancora macchiati dal finale della scorsa stagione, ma quella era un’altra Fiorentina. Ora sono contento di come stanno andando le cose. Ma adesso facciamo questi tre punti, che ci ...

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina : Montella si affida alla qualità - Gasperini sorprende : Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Si gioca la 4^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, in campo Atalanta e Fiorentina in una delle partite più importante della giornata. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la bruttissima prestazione in Champions League, in campionato però l’Atalanta è sempre grande protagonista. Gli uomini di ...

Fiorentina - Commisso conferma la fiducia a Montella : “contro la Juventus ha mostrato una bella squadra” : Il presidente viola ha parlato prima della sua partenza per gli States, spendendo belle parole per Vincenzo Montella Un punto in tre partite di campionato, arrivato comunque contro la Juventus al termine di un match giocato ottimamente dalla Fiorentina. Rocco Commisso non è affatto preoccupato della situazione in cui versa la sua squadra, convinto che con il lavoro e la dedizione si possa risalire presto la china. Mauro ...

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera | Le pagelle Napoli-Samp - doppio Martens : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry

