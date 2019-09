Fiorentina | il nuovo centro sportivo sorgerà a Bagno a Ripoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si è chiusa oggi pomeriggio con il parere favorevole della Regione Toscana la conferenza di copianificazione per la localizzazione deldellanel comune di(Firenze). L’appuntamento odierno segue l’incontro preliminare con la Soprintendenza di alcuni giorni fa, durante il quale non sono emersi profili di criticità per l’inserimento paesaggistico dell’insediamento. “Sul piano amministrativo – ha commentato il sindaco di, Francesco Casini – si tratta di un passaggio decisivo, che apre davvero la strada alla casa dellanel nostro comune. Adesso, possiamo procedere con il perfezionamento degli strumenti urbanistici necessari, per portarli in fondo in tempi brevi”. La realizzazione dele della casa dellainteresserà un’area di ...

