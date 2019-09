Fine vita | l’attacco dei medici | «La Corte? Per noi prevale il Codice deontologico» Cosa

Fine vita - Cappato : ora turno Parlamento : 14.09 "La sentenza della Corte Costituzionale non ha risolto il problema ma ha fissato paletti chiari sui diritti costituzionali per i malati come Dj Fabo. Questa sentenza dia forza alle persone che sono in Parlamento,non alle fazioni,per una discussione e una decisione necessarie". Così Marco Cappato all'indomani del pronunciamento della Consulta che di fatto apre al suicidio assistito. "Al capo del Pd e al capo del M5S", aggiunge, "chiediamo ...

Fine vita - Cei : perso lume della ragione : 13.05 "Non comprendo come si possa parlare di libertà, qui si creano i presupposti per una cultura della morte in cui la società perde il lume della ragione". Così Mons. Russo, segretario generale della Cei, a margine di una conferenza stampa commentando la decisione della Consulta che ha ritenuto lecito l'aiuto al suicidio in particolari condizioni. Poi aggiunge:"Il medico esiste per curare le vite non per interromperle. E' chiaro che ...

Fine vita - Cappato : “Sentenza non ha risolto problema - ma speriamo di la forza al Parlamento di discutere e decidere” : “È ora che il Parlamento calendarizzi in Aula il dibattito” per una legge sul Fine vita. A rivendicarlo, il giorno dopo la sentenza della Consulta, Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “Non chiediamo un accordo di governo preventivo, ma che nella prossima capigruppo si incardini il dibattito con un contraddittorio”, ha precisato. E in merito al disegno di legge annunciato da diversi parlamentari ...

Fine vita - l’attacco dei medici : «Non ci atterremo a sentenza della Consulta» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

Fine vita - l’apertura della Consulta è solo un primo passo verso una legge più chiara : Qualsiasi legge, anche la più semplice, ha un margine interpretativo. Quel margine può essere usato per restringere o per ampliare quello che è lecito fare. Ieri la Corte costituzionale ha deciso per la non punibilità dell’aiuto al suicidio in “determinate condizioni”. Per poter avere una idea più precisa dobbiamo aspettare le motivazioni, ma nel comunicato ci sono alcuni passaggi piuttosto importanti. La prima è, ovviamente, l’indebolimento del ...

Fine vita - la Consulta apre al suicidio assistito in “determinate condizioni” : Qualsiasi legge, anche la più semplice, ha un margine interpretativo. Quel margine può essere usato per restringere o per ampliare quello che è lecito fare. Ieri la Corte costituzionale ha deciso per la non punibilità dell’aiuto al suicidio in “determinate condizioni”. Per poter avere una idea più precisa dobbiamo aspettare le motivazioni, ma nel comunicato ci sono alcuni passaggi piuttosto importanti. La prima è, ovviamente, l’indebolimento del ...

Da Welby a Eluana Englaro - storia di chi ha aperto il dibattito sul “Fine vita” : Hanno rivendicato il diritto di morire in un deserto legislativo che li ha costretti a rivolgersi ai tribunali, aprendo così il dibattito politico ed etico sul fine vita. Storie che hanno diviso l’Italia tra chi era favorevole chi contrario

La storica sentenza della Consulta sul Fine vita : aiutare a morire non è sempre reato : Marco Cappato e Valeria Imbrogno, ex compagna di Dj Fabo (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Corte costituzionale ha stabilito che non è punibile chi aiuta un’altra persona a morire nel caso in cui quest’ultima sia in una condizione simile a quella di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo. Antoniani aveva perso la vista ed era rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente in moto, e nel 2017 aveva coscientemente ...

Fine vita - cosa cambia con la sentenza sul caso Dj Fabo-Cappato : Con la sentenza sul caso Dj Fabo-Marco Cappato la Corte costituzionale ha aperto al suicidio assistito e sancito la non punibilità di chi aiuta coloro che hanno deciso di morire, a determinate condizioni. Ma cosa cambia ora sul Fine vita in Italia? La sentenza della Consulta innanzitutto ha sollecitato di nuovo il Parlamento a legiferare sul tema: sottolineando che la sua decisione è arrivata “in attesa dell’indispensabile intervento del ...

Sul Fine vita la politica dimentica i suoi doveri e ignora i diritti delle persone : La Consulta aveva sospeso il procedimento sul caso Cappato perché il Parlamento provvedesse a decidere sul tema, ma nessuna legge è stata promulgata. È ora la magistratura a dover prendere decisioni, senza avere gli strumenti adatti per regolare questa complessità e garantire la dignità a chi vuole vivere e a chi vuole morire.Continua a leggere

"Continueremo a curare. Le alternative al Fine vita l'unica strada possibile" : Maria Sorbi Il vicepresidente dei chirurghi italiani, Giovanni Leone: "Pronto a obiettare, sì a palliativi e sedazione profonda" Nel momento in cui ci sarà una legge sull'eutanasia, è pronto a dichiarasi medico obiettore. Giovanni Leoni, chirurgo all'Ospedale di Venezia e vice presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi FnomCeo, non ha dubbi a riguardo. Tra Costituzione e coscienza, lei seguirà la ...

Fine vita - Consulta non punibile chi agevola libero suicidio : La Corte costituzionale ritiene "non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola esecuzione suicidio

Fine vita - la Consulta dà ragione a Cappato : «Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio» : «Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio». I giudici della Corte Costituzionale hanno deliberato questo sul caso di Marco Cappato, rappresentante dell’associazione Luca Coscioni, sotto processo per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, quarantenne milanese tetraplegico e cieco dopo un incidente, a morire in Svizzera. Così dice la sentenza. «È non punibile in determinate condizioni chi agevola l’esecuzione del ...

Fine vita - Salvini : “Rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge” : Salvini commenta la sentenza della Corte Costituzionale sul Fine vita, che apre al suicidio assistito: ""Sono e rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge - dice prima di un comizio in Umbria - "Parliamo con i medici, parliamo con le famiglie però la vita è sacra e da questo principio non tornerò mai indietro".Continua a leggere