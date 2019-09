Fine vita | cosa cambia con la sentenza sul caso Dj Fabo-Cappato

Sul Fine vita la politica dimentica i suoi doveri e ignora i diritti delle persone : La Consulta aveva sospeso il procedimento sul caso Cappato perché il Parlamento provvedesse a decidere sul tema, ma nessuna legge è stata promulgata. È ora la magistratura a dover prendere decisioni, senza avere gli strumenti adatti per regolare questa complessità e garantire la dignità a chi vuole vivere e a chi vuole morire.Continua a leggere

"Continueremo a curare. Le alternative al Fine vita l'unica strada possibile" : Maria Sorbi Il vicepresidente dei chirurghi italiani, Giovanni Leone: "Pronto a obiettare, sì a palliativi e sedazione profonda" Nel momento in cui ci sarà una legge sull'eutanasia, è pronto a dichiarasi medico obiettore. Giovanni Leoni, chirurgo all'Ospedale di Venezia e vice presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi FnomCeo, non ha dubbi a riguardo. Tra Costituzione e coscienza, lei seguirà la ...

Fine vita - Consulta non punibile chi agevola libero suicidio : La Corte costituzionale ritiene "non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola esecuzione suicidio

Fine vita - Salvini : "Rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge" : Salvini commenta la sentenza della Corte Costituzionale sul Fine vita, che apre al suicidio assistito: ""Sono e rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge - dice prima di un comizio in Umbria - "Parliamo con i medici, parliamo con le famiglie però la vita è sacra e da questo principio non tornerò mai indietro".

Ora tocca al Parlamento. M5s accelera per una legge sul Fine vita : La sentenza storica della Consulta piomba in Parlamento. Ora che i giudici, nell’ambito del processo a Marco Cappato che ha accompagnato Dj Fabo in Svizzera, hanno aperto al suicidio assistito, i senatori e i deputati hanno la consapevolezza di quanto sia necessario scrivere una legge che colmi un vulnus che è durato fin troppo tempo. I presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, in quota grillina, ...

Fine vita - Mina Welby e Peppino Englaro esultano : "Si conclude una battaglia - ora si faccia legge" : Insieme ringraziano Marco Cappato ed esultano per la sentenza della Corte costituzionale che riconosce la legittimità, in alcuni casi, del suicidio assistito. Mina Welby, moglie di Piergiorgio, e Beppino Englaro, padre di Eluana, parlano della conclusione di una battaglia che arriva con la sentenza di oggi e chiedono al Parlamento di fare una legge sul Fine vita.

Consulta su Fine vita - "sconcerto" Cei : 22.04 I vescovi italiani "esprimono il loro sconcerto e la loro distanza" da quanto comunicato dalla Corte costituzionale. La preoccupazione maggiore -afferma la Cei- riguarda soprattutto "la spinta implicita che può derivarne per i soggetti sofferenti, ritenere che chiedere di porre fine alla propria esistenza sia una scelta di dignità". Nella nota si chiede peraltro il diritto all'obiezione di coscienza tutelando in tale ambito "gli ...

Fine vita - Cappato : "Da oggi siamo tutti più liberi - ora Parlamento si liberi da blocco capi partito. Medici cattolici? Nostri avversari gli indifferenti" : "Da oggi siamo tutti più liberi, ora anche i parlamentari si liberino dal blocco imposto dai capi partito". A rivendicarlo Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha di fatto aperto al suicidio assistito, spiegando di ritenere non punibile "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da ...

Fine vita - la Consulta dà ragione a Cappato : non è punibile l'aiuto al suicidio : I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso sulla punibilità dell'aiuto al suicidio, stabilendo la non legittimità dell'articolo 580 del Codice penale in alcune condizioni, quello appunto che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere. La questione era stata sollevata dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo per la morte di Dj Fabo, in cui era coinvolto Marco Cappato.

Fine vita - 237 medici firmano appello contro l'obiezione di coscienza. Mario Riccio : "Suicidio assistito è un diritto del paziente" : In attesa della sentenza della Consulta il dibattito sul Fine vita diventa sempre più delicato. Se da una parte ci sono i 4mila medici cattolici pronti a fare obiezione di coscienza nel caso in cui il Parlamento legiferasse a favore del suicidio assistito, dall'altra ci sono 237 medici che hanno firmato un appello per le ragioni opposte. In prima linea a favore di una "pro-scelta" e contro l'imposizione di coscienza ...

Fine vita - tempo esaurito. E il Parlamento è muto : di Lorenzo Giannotti tempo esaurito. L’anno a disposizione per legiferare sulla materia del Fine vita, concesso dalla Corte Costituzionale a beneficio del Parlamento, è terminato. Nessun risultato prodotto. Il potere legislativo rimane inerme, immobile, troppo pavido o scientemente inoperativo di fronte ad una materia massicciamente divisiva e a un tema fortemente polarizzante. La questione di costituzionalità era stata sollevata alla ...