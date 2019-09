Fine vita | come Salvini ha cambiato idea sul caso di dj Fabo e sul suicidio assistito

Fine vita - malato di Sla scrive a Papa Francesco : “Talvolta morire è l’unica scelta” : "Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore rimane facendoti impazzire, allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita: andartene". È un passaggio della lettera che Gianfranco Bastianello, un 63enne malato di Sla da quando ne aveva 14, ha inviato a Bergoglio.Continua a leggere

Pisapia : "Fine vita - ora serve una legge sulla dolce morte" : Non punire il medico che pratica l'eutanasia, se sussistono determinate circostanze. Ecco la proposta che si ispira alla legge francese dell'eurodeputato Pd, che da anni si occupa del tema. Nel giorno della sentenza su Dj Fabo, la politica deve riscoprire la sua funzione legislativa, senza farsi scavalcare dalle sentenze della magistratura.

Fine vita - il medico che aiutò Welby : "Sentenza della Consulta rivoluzione copernicana - ma c'è il rischio che sia legge fotocopia Dat" : "Il principio introdotto dalla Corte rappresenta una rivoluzione copernicana", ma "restano molti punti critici e il rischio è che alla Fine nasca una legge fotocopia delle Dat, cioè un nulla in più di quanto già abbiamo". Mario Riccio, il medico anestesista che 3 anni fa aiutò a Piergiorgio Welby a morire affida all'Ansa la sua riflessione sulla decisione della Consulta che ieri, indicando un indispensabile ...

Fine vita - Renzi si commuove : 'Vorrei andarmene con persone che mi vogliono bene' : Il tema dell'eutanasia e delle cosiddette norme del "Fine vita" resta un tema particolarmente delicato su cui il Parlamento Italiano non si è ancora espresso in maniera chiara. Matteo Renzi, ospite della trasmissione di Myrta Merlino L'aria che tira, ha parlato dell'argomento Finendo per commuoversi e manifestando il proposito che gli esponenti della politica non finiscano per litigare su un argomento destinato a toccare la sensibilità di ...

Fine vita - l'attacco dei medici : «La Corte? Per noi prevale il Codice deontologico» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia che è il più numeroso d'Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

Fine vita - Cappato : ora turno Parlamento : 14.09 "La sentenza della Corte Costituzionale non ha risolto il problema ma ha fissato paletti chiari sui diritti costituzionali per i malati come Dj Fabo. Questa sentenza dia forza alle persone che sono in Parlamento,non alle fazioni,per una discussione e una decisione necessarie". Così Marco Cappato all'indomani del pronunciamento della Consulta che di fatto apre al suicidio assistito. "Al capo del Pd e al capo del M5S", aggiunge, "chiediamo ...

Fine vita - Cei : perso lume della ragione : 13.05 "Non comprendo come si possa parlare di libertà, qui si creano i presupposti per una cultura della morte in cui la società perde il lume della ragione". Così Mons. Russo, segretario generale della Cei, a margine di una conferenza stampa commentando la decisione della Consulta che ha ritenuto lecito l'aiuto al suicidio in particolari condizioni. Poi aggiunge:"Il medico esiste per curare le vite non per interromperle. E' chiaro che ...

Fine vita - Cappato : "Sentenza non ha risolto problema - ma speriamo di la forza al Parlamento di discutere e decidere" : "È ora che il Parlamento calendarizzi in Aula il dibattito" per una legge sul Fine vita. A rivendicarlo, il giorno dopo la sentenza della Consulta, Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. "Non chiediamo un accordo di governo preventivo, ma che nella prossima capigruppo si incardini il dibattito con un contraddittorio", ha precisato. E in merito al disegno di legge annunciato da diversi parlamentari ...

Fine vita - l'apertura della Consulta è solo un primo passo verso una legge più chiara : Qualsiasi legge, anche la più semplice, ha un margine interpretativo. Quel margine può essere usato per restringere o per ampliare quello che è lecito fare. Ieri la Corte costituzionale ha deciso per la non punibilità dell'aiuto al suicidio in "determinate condizioni". Per poter avere una idea più precisa dobbiamo aspettare le motivazioni, ma nel comunicato ci sono alcuni passaggi piuttosto importanti. La prima è, ovviamente, l'indebolimento del ...

Da Welby a Eluana Englaro - storia di chi ha aperto il dibattito sul "Fine vita" : Hanno rivendicato il diritto di morire in un deserto legislativo che li ha costretti a rivolgersi ai tribunali, aprendo così il dibattito politico ed etico sul fine vita. Storie che hanno diviso l'Italia tra chi era favorevole chi contrario

La storica sentenza della Consulta sul Fine vita : aiutare a morire non è sempre reato : Marco Cappato e Valeria Imbrogno, ex compagna di Dj Fabo (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Corte costituzionale ha stabilito che non è punibile chi aiuta un'altra persona a morire nel caso in cui quest'ultima sia in una condizione simile a quella di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo. Antoniani aveva perso la vista ed era rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente in moto, e nel 2017 aveva coscientemente ...