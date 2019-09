Film in TV | Grease stasera su Paramount Network con il doppiaggio originale

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 26 settembre 2019)suandrà in onda ilcult con ilDopo il successo dell’evento al BOVISA Drive-In di Milano durante la Milano Movie Week,, giovedì 26 settembre, alle 21.10 arriva su(canale 27 dtt e tivusat), il cultPictures nella versione con il. Ilè ambientato negli anni ‘50, ed è diretto nel 1978 da Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn e Barry Pearl, la trama Una serata unica e irripetibile con uno dei musical più famosi della storia del cinema, da sempre rappresentato sui palchi di tutto il mondo e che, ancora oggi ,continua ad affascinare tutte le generazioni. A, ilracconta la storia d’amore tra Sandy e Danny: due studenti delle superiori che si conoscono durante l’estate e, senza saperlo, si ...

ParamountItalia : Qual è la tua canzone preferita di #Grease? Non perdere il film domani alle 21.10 su #ParamountNetwork (canale 27 D… - Ultravi0lenceK : RT @ParamountItalia: Qual è la tua canzone preferita di #Grease? Non perdere il film domani alle 21.10 su #ParamountNetwork (canale 27 DTT… - LauraMasiCris : RT @ParamountItalia: Qual è la tua canzone preferita di #Grease? Non perdere il film domani alle 21.10 su #ParamountNetwork (canale 27 DTT… -