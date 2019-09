Fiat Centoventi - La concept si aggiudica il Red Dot Award 2019

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lasi èta il Red Dot, riconoscimento internazionale per i prodotti di eccellenza nel campo del design. Il prototipo del Lingotto, che ha debuttato in anteprima mondiale allultimo Salone di Ginevra, ha trionfato nella categoria Design. Il premio è stato assegnato ieri a Singapore, in occasione della cerimonia di consegna a Marina Bay.Semplice e trasformista. Dietro alla, della quale vi abbiamo svelato tutti i segreti sul numero di Quattroruote di agosto, cè lidea di affrontare la mobilità elettrica con un pizzico di ingegno, ereditato dalla formula della prima Panda, e con un modello di business innovativo: quello di unauto essenziale e, allo stesso tempo, completamente customizzabile. La si può personalizzare in qualsiasi fase del suo ciclo di vita, quindi anche dopo lacquisto, e in tutti i suoi dettagli. Dal cluster alle ...

