Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma –ai Lunatici di Rai Radio2: “ladegli? Dopo anni di sofferenza e solitudine c’è stato un, non è vero che vincono sempre i cattivi. C’è già un clan della camorra che sta lavorando per prendere il loro posto a Ostia. Ma ormai abbiamo gli anticorpi. In questi anni la tentazione di cedere c’è stata. Nonun.”è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei. La giornalista di Repubblica ha parlato delle ultime sentenze della Corte d’Assise sulla mafia a Ostia: “Giornalisticamente parlando è una cosa importante perché il giornalista deve saper anticipare i tempi e io l’ho fatto con un anticipo di sei anni. ...

MarabottoMP : RT @Ennio25912567: SENZA VERGOGNA Si appropriano del paziente lavoro fatto in tanti anni da Federica Angeli per il quale è costretta a vive… - romadailynews : Federica Angeli: condanna Spada è lieto fine, non sono supereroe: #Roma – Federica Angeli… - OttoVola : RT @EmilianaCarifi: Federica Angeli ne ha dette di ogni contro Virginia Raggi e i 5 stelle! E poi, l'unica presente a tutte le udienze è st… -